Mercoledì 29 settembre dalle 19 alle 20.30 torna Ringside, lo spazio mensile completamente dedicato al mondo del wrestling del canale Twitch di Cultura Pop con Domenico Bottalico e Luca Carbonaro.

Ringside Episodio 2: commentiamo WWE – Extreme Rules, AEW – Grand Slam e molto altro

In Ringside Episodio 2 commenteremo insieme i risultati di WWE – Extreme Rules e quelli di AEW – Grand Slam. Qual è la situazione nelle due major? Cosa ci attende nelle prossime settimane? Com’è stato il ritorno di Bryan Danielson sul ring? Che voto al main event di Extreme Rules?

Commenteremo anche l’inizio del G1 Climax, lo sfiancante torneo che si combatte in NJPW giunto alla trentunesima edizione, che sta facendo parlare di sé per alcuni risultati assolutamente imprevedibili e per alcuni forfait eccellenti. Ci sarà spazio anche per IMPACT con la marcia di avvicinamento a Bound for Glory 2021 e daremo uno sguardo anche alla situazione delle indies con la GCW. Quale futuro inoltre per NXT 2.0?

L’appuntamento con Ringside Episodio 2: commentiamo WWE – Extreme Rules, AEW – Grand Slam e molto altro è per mercoledì 29 settembre dalle 19 alle 20.30 sul canale Twitch di Cutura POP!

Ringside, il format di Cultura Pop dedicato al wrestling

Ringside è il nuovo format Twitch di Cultura Pop dedicato al mondo del wrestling. Si parlerà in maniera rilassata ma consapevole di questo variopinto ed eterogeneo mondo strettamente connesso ed entrato giocoforza nell’immaginario collettivo. Ospiti del settore ma anche semplici, e a volte insospettabili, appassionati si alterneranno nei vari appuntamenti mensili per parlare dell’attualità del mondo del wrestling a 360° ma anche dei suoi aspetti più tecnici e delle grandi icone di questo sport.

L’appuntamento con Ringside Episodio 2: commentiamo WWE – Extreme Rules, AEW – Grand Slam e molto altro è per mercoledì 29 settembre dalle 19 alle 20.30 sul canale Twitch di Cutura POP!

Per una selezione di prodotti a tema AEW vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata, per una selezione di prodotti a tema WWE vi rimandiamo alla pagine Amazon dedicata.