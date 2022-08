Netflix ha ufficialmente rinnovato per una quarta e ultima stagione The Umbrella Academy, serie basata sull’omonimo fumetto scritto da Gerard Way e illustrato da Gabriel Bá. Il rinnovo arriva dopo la première della terza stagione che ha aperto al primo posto nella classifica settimanale delle serie televisive in lingua inglese di Netflix con 124,5 milioni di ore di visione e ha trascorso cinque settimane nella Top 10.

The Umbrella Academy si chiuderà con la quarta stagione

Nel cast dell’ultima stagione torneranno membri chiave del cast tra cui Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, e Colm Feore. Non è ancora stata annunciata una precisa finestra di lancio su Netflix. Steve Blackman tornerà come showrunner e produttore esecutivo.

“Sono così entusiasta che i fan incredibilmente fedeli di The Umbrella Academy potranno vivere la giusta conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves iniziato cinque anni fa”, ha dichiarato Blackman in una nota stampa. “Ma prima di arrivare a questa conclusione, ci aspetta una storia incredibile per la quarta stagione, che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti”. La prima stagione di The Umbrella Academy è uscita nel 2019 ed è diventata in breve tempo uno dei tre show più visti di quell’anno.

Gli episodi della terza stagione di The Umbrella Academy (qui la nostra recensione) sono arrivati su Netflix il 22 giugno. La terza stagione era stata annunciata nel 2020 e le riprese sono andate a rilento per via dello scoppio della pandemia, terminando soltanto nel mese di agosto dello scorso anno. Dopo aver scongiurato la fine del mondo nel 1963, i ragazzi sono tornati al presente, dove però hanno scoperto con grande stupore come è stata cambiata la loro linea temporale. Sir Reginald è ancora vivo e ora guida la Sparrow Academy, insieme a Ben, anch’egli ancora vivo, che ricopre la posizione di Sparrow Numero Due ed è descritto come un “tattico machiavellico“.