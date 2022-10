La guerra tra il regno sottomarino guidato da Namor (Tenoch Huerta) e il Wakanda ancora in lutto per la morte dell’amato T’Challa (il compianto Chadwick Boseman) è al centro del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Black Panther: Wakanda Forever. All’interno di questo scenario, tuttavia, è confermata anche la prima apparizione di Riri Williams (Dominique Thorne), che proprio durante questo conflitto vestirà per la prima volta i panni di Ironheart. Come detto da tempo, la giovane eroina è l’erede designata di Tony Stark, un ruolo che anche il nuovo trailer del film sembra confermare, mostrando come in Black Panther: Wakanda Forever Riri Williams sarà fortemente ispirata da Iron Man.

L’ultimo trailer di Black Panther: Wakanda Forever mostra una Riri Williams fortemente ispirata da Iron Man

Se nei comics marveliani Riri Williams era stata addestrata da una I.A. che replicava la mente di Tony Stark, misteriosamente sparito dopo gli eventi di Civil War II, nel Marvel Cinematic Universe la futura Ironheart deve invece imparare rapidamente a essere un’eroina, senza la guida del vecchio Testa di Latta. È tuttavia innegabile, come mostrato in modo evidente nell’ultimo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, che per costruire la sua prima armatura Riri Williams si sia ispirata a Iron Man.

Questa sorte di legacy tra Riri Williams e Tony Star non viene identificata solamente dal fatto che la giovane costruisce un’armatura come quella di Iron Man, ma è resa ancora più suggestiva da una serie di passaggi che sono una chiara eco della nascita del Vendicatore Dorato vista in Iron Man (2008). Anche Stark, a ben vedere, aveva dovuto costruire la propria armatura per affrontare una situazione di pericolo, ma oltre a questa genesi emotiva, nel trailer del film diretto da Ryan Coogler sono evidenti delle citazioni visive che creano una connessione tra Riri Williams e Tony Stark, riproponendo momenti suggestivi dei primi passi di Iron Mna, ma adattandoli alla storia di Riri.

In alcune scene, infatti, si ravvede un voluto omaggio al primo film del Marvel Cinematic Universe, sensazione acuita nel vedere Riri all’interno della sua armatura mentre dialoga con la I.A. di supporto o nel momento di quello che sembra il suo primo volo, che ricorda i celebri decolli del Vendicatore Dorato.

Questa volontà di creare una familiarità tra i due personaggi conferma la sensazione che Ironheart sarà l’erede designata di Iron Man, sacrificatosi al termine di Avengers: Endgame. L’evoluzione di Riri Williams sarà al centro di Ironheart, la serie che la vedrà protagonista su Disney+, ma è altrettanto evidente che questo legame col compianto Tony Stark la coinvolgerà in Armor Wars, il film in cui James Rhodes/War Machine (Don Cheadle) dovrà farsi carico di preservare il retaggio di Iron Man.

