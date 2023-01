Paramount+ ha finalmente diffuso in rete il trailer di Rise of the Pink Ladies, serie prequel di Grease, iconico film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser. Come annunciato in precedenza lo show sarà composto da 10 episodi e sarà incentrato sulle Pink Ladies, gang di ragazze greaser che hanno avuto un ruolo chiave all’interno del film. Essendo un prequel, la serie è ambientata quattro anni prima degli eventi di Grease.

Il trailer di Rise of the Pink Ladies, serie prequel di Grease

Rise of the Pink Ladies segue quattro ragazze emarginate e stufe che osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un panico morale che cambierà la Rydell High per sempre. Nel cast troviamo Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells in quelli di Olivia, Ari Notartomaso come Cynthia, Tricia Fukuhara nei panni di Nancy e Shanel Bailey in quelli di Hazel. Arriverà sulla piattaforma di streaming il 6 aprile. Queste le dichiarazioni di Nicole Clemens, presidente di Paramount Television Studios & Paramount Plus Original Scripted Series:

Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova serie originale che introdurrà un incredibile cast di giovani star in divenire e numeri musicali elettrizzanti di cui vi innamorerete. Annabel e Alethea sono riuscite a catturare brillantemente lo spirito dell’iconico e amatissimo film classico che, come Rise of the Pink Ladies, è allo stesso tempo ambientato nel passato ma rilevante per il presente.

Witness the rise of the original girl gang. Grease: #RiseOfThePinkLadies premieres April 6, only on #ParamountPlus. pic.twitter.com/tmAn3L6MzR — Paramount+ (@paramountplus) January 9, 2023

il progetto non è completamento nuovo perché la società madre della Paramount, ViacomCBS, stava originariamente sviluppando Rise of the Pink Ladies per il servizio di streaming HBO Max della WarnerMedia, nell’ottobre 2019, con il titolo Grease: Rydell High. HBO Max tuttavia decise di scartare la serie a causa di un cambio di gestione che ha visto il capo di Casey Bloys prendere lo streamer sotto la sua supervisione. Nel film con John Travolta e la compianta Olivia Newton-John le Pink Ladies erano composte da Frenchy (Didi Conn), Jan (Jamie Donnelly), Marty Maraschino (Dinah Manoff) e la leader Betty Rizzo (Stockard Channing). Una nuova generazione di Pink Ladies e le loro controparti maschili, i T-Birds, apparvero in Grease 2 del 1982.