Oggi vi parliamo di RisiKo! Antartide, una nuovissima edizione di RisiKo! pensata per due giocatori. RisiKo! Antartide, l’incarnazione più recente di questo intramontabile gioco di società, è pronta a trasportare i suoi giocatori in una nuova esperienza di gioco, alla conquista del settimo continente.

RisiKo! è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, pubblicato per la prima volta nel 1968, questo wargame ha entusiasmato generazioni di giocatori che si sono confrontati con campagne mondiali per il raggiungimento dei vari obiettivi (ma soprattutto della Kamčatka).

Per tenersi al passo con i tempi e garantire a RisiKo! la sua longevità, negli anni il gioco ha conosciuto moltissime edizioni e ristampe, tra cui FutuRisiKo!, Risiko! Challenge, SPQRisiKo! e Risiko! Batman.

RisiKo! Antartide: di che si tratta?

La caratteristica principale di RisiKo! Antartide (disponibile per l’acquisto online) è il numero di giocatori. Solitamente in una partita di RisiKo! sono previsti tra i 3 e i 6 giocatori, la versione Antartide invece viene concepita per soli due partecipanti.

Giocare in due però non è l’unico modo per prendere parte a una partita di RisiKo! Antartide, infatti come si può leggere sulla scatola il gioco permette due distinte modalità di gioco: quella standalone con la battaglia per la conquista dell’Antartide (modalità a 2 giocatori) oppure come espansione dell’edizione standard.

La modalità due giocatori di RisiKo! Antartide è supportata da una plancia apposita: in quest’edizione il tabellone di gioco è stampato fronte e retro e nella sua versione a due l’Antartide è suddiviso in 42 territori.

Nella sua modalità di espansione RisiKo! Antartide è suddiviso in soli due territori (Antartide Orientale e Occidentale) e permette così di aggiungere un ulteriore continente alla mappa globale dell’edizione standard. Ovviamente si tratta di un’aggiunta ben più che strategica, perché con questa espansione l’Antartide avrà un ruolo fondamentale per perseguire i diversi obiettivi, in quanto fungerà da ponte tra territori e continenti molto lontani tra loro.

La confezione di RisiKo! Antartide contiene: 1 plancia stampata fronte e retro, da un lato l’Antartide suddiviso in 42 territori e dall’altro l’Antartide suddivisa in due territori. 3 armate, 6 dadi, un mazzo di carte nuovi territori e nuovi obiettivi e 2 carte per giocare all’espansione.