Risk: Warhammer 40.000 è in marcia per uscire questo autunno

Avete mai immaginato di combinare il Risiko, gioco da tavolo strategico per antonomasia, con il lontano futuro del 41esimo millennio di Warhammer 40.000? Bene, tra poco sarà possibile e questa possibilità consentirà ai fan di entrambi i brand di fama mondiale di divertirsi per innumerevoli ore. Risk: Warhammer 40.000, in uscita questo autunno, permetterà ai giocatori di dominare sugli avversari combattendo una moltitudine di battaglie ambientate durante la Guerra delle Bestie all’interno del Vigilus.

Si tratta di un altro prodotto nato dalla continua collaborazione di The Op con Games Workshop, che ha portato anche alla realizzazione di un altro classico per i fan dell’oscurità fantascientifica grazie a Monopoly: Warhammer 40.000. Questa nuova versione dettagliata e brandizzata di Risk è ambientata nelle regioni oscure dello spazio, in particolare nel territorio ambito tra le due metà dell’Imperium. Vigilus è in balia di cinque fazioni in guerra: Ultramarines, Orks, Chaos Space Marines, Aeldari Craftworlds e Genestealer Cults, ognuna rappresentata da gettoni indicanti i loro Leader ed elementi di gioco personalizzati per le loro unità di attacco singolo e triplo.

Per citarne alcuni, Marneus Calgar guida gli Ultramarines con i singoli carri armati Primaris Intercessors e i Repulsor come pezzi di tre unità. La fazione degli Aeldari Craftworlds, guidata da un Autarch, ha i Guardiani come difesa dei Falcons, ovvero i loro carri armati. La fazione Genestealer Cults di Magus vanta Accoliti armati di pericolose armi e Goliath Rockgrinders pesantemente corazzati. I leader di tutte e cinque le fazioni hanno varie abilità speciali, mentre gli eserciti sono schierati con audaci attacchi e difesa attraverso il classico tiro di dadi rossi e neri personalizzati. I giocatori ottengono carte premio per il completamento degli obiettivi, consentendo l’acquisizione di eserciti aggiuntivi e offrendo vantaggi strategici. Lo scopo del gioco non è solo di conquistare tre obiettivi, ma il controllo totale di tutti i territori per vincere il “Dominio totale”.

Risk: Warhammer 40.000 è un gioco da tavolo per 2-5 giocatori, dai 10 anni in su. Potete già preordinarlo al prezzo di 49,99 dollari così da prepararvi a sconfiggere i nemici in ben 40 luoghi insidiosi.