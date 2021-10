L’uscita dell’ultimo film di 007 farà tornare la voglia di comprare il set dell’Aston Martin DB5 prima del suo ritiro?

L’uscita del film 007 “No Time to Die” potrebbe vedere un rinnovato interesse per il set LEGO Creator Expert #10262 Aston Martin DB5 (» Clicca qui per acquistare il set) prima del suo ritiro a fine anno?

(Credit photo: everyeye.it|lego.com)

Lo scorso 8 ottobre è uscito in Italia “No Time to Die”: il 25° film di “James Bond”. E’ il quinto e ultimo capitolo con protagonista l’attore Daniel Craig.

Spoiler Alert: il film è stato un finale in più di un senso. Non parliamo infatti solo di James Bond che, interpretato per l’ultima volta da Daniel Craig, si ritira dal servizio mentre un’agente donna eredita il suo titolo di 007.

Torniamo per un momento a tre anni fa, quando LEGO presentò il LEGO Creator Expert #10262 Aston Martin DB5.

L’auto di James Bond per eccellenza ha debuttato in “Goldfinger” del 1964, ai tempi di Sean Connery. Daniel Craig stesso l’ha usata per la prima volta nel suo terzo film, “Skyfall” nel 2015. Alla fine di quest’anno, proprio come “No Time to Die” è diventato il canto del cigno di Daniel Craig nel ruolo di 007, anche la sua LEGO DB5 va in pensione.

Il LEGO Creator Expert #10262 Aston Martin DB5 sarà è infatti elencato insieme ad altri tra i set che saranno ritirati alla fine del 2021. La versione in mattoncini della Aston Martin DB5 lascia gli scaffali dei negozi fisici e quelli virtuali dello Shop@Home mesi dopo l’ultima apparizione cinematografica della sua controparte nella vita reale? Sarà stato il fato? E’ stata una scelta consapevole da parte di LEGO? Non ci è dato saperlo.

I collezionisti e i fan di “James Bond” correranno a fare incetta delle ultime copie ancora rimaste in circolazione e a far vivere al set un ultimo e glorioso viaggio lungo il viale del tramonto?

Mentre scriviamo il set su lego.com risulta “Temporaneamente terminato”. Se non volete correre il rischio di perdervi la versione in mattoncini della più nota auto di 007, potrete trovarla anche su amazon.it o su ibs.it, oltre che naturalmente nei migliori negozi di giocattoli specializzati in set LEGO o nei LEGO Certified Store italiani.

Nel caso in cui invece non foste appassionati del più famoso agente segreto di Sua Maestà ma “solo” alla ricerca di un set LEGO divertente da costruire e da poter utilizzare più volte per costruire modelli di veicoli sempre diversi, vi ricordiamo che sul sito rebrickable.com sono disponibili (sia gratis che a pagamento) le istruzioni per costruire molti veicoli alternativi (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

LEGO Creator Expert #10262 James Bond Aston Martin DB5

Purtroppo costruire questo modello non ci trasforma in un agente doppio zero dei servizi segreti di Sua Maestà con licenza di uccidere, ma alla fine avremo pur sempre fra le mani la replica in mattoncini di una delle più iconiche movie car della storia del cinema d’azione: la Aston Martin DB5 di James Bond. Il modello include tantissimi dettagli autentici e gadget da agente segreto funzionanti. Aprendo gli sportelli potremo scoprire un interno elaborato con scanner radar a scomparsa e vano portaoggetti con telefono. Quando sarà il momento di entrare in azione sarà possibile attivare il sedile eiettabile, ruotare (e cambiare) le targhe intercambiabili, sollevare lo scudo antiproiettile del lunotto posteriore, attivare gli speroni taglia-pneumatici montati sulle ruote e tirare la leva del cambio per rivelare le mitragliatrici nascoste dietro i fanali anteriori. Il modello include inoltre un dettagliato motore a 6 cilindri in linea, parafango anteriore e paraurti posteriore argentati, cerchi a raggi stampati in metallo argentato e loghi Aston Martin anteriore e posteriore.

» Clicca qui per acquistare il set