Ritorna il manga di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio (Soso no Frieren), scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe, tra le pagine di Weekly Shonen Sunday, rivista edita da Shogakukan e concorrente di Weekly Shonen Jump.

Frieren: Oltre la Fine del Viaggio – il manga ritorna

Il manga ritornerà il 22 marzo 2023 all’interno del numero 17 della rivista col capitolo 107 e al momento è noto che sarà presente per tre settimane di seguito. L’opera era in pausa dal 18 gennaio 2023.

E’ altresì noto il fresco annuncio dell’adattamento anime dell’apprezzato fumetto realizzato dallo studio di animazione MADHOUSE (Hunter x Hunter, One Punch Man 1) per la regia di Keiichiro Saito. La trasposizione avrà inizio nel corso della stagione autunnale del 2023. Cliccate qui per scoprire il resto dei dettagli.

Il manga è edito in Italia da J-POP (qui per la recensione del 1° numero) dal 13 ottobre 2021 e al momento sono disponibili per l’acquisto i primi 9 volumetti. In Giappone, invece, il manga ha raggiunto i 10 volumetti.

Frieren Oltre la Fine del Viaggio: di cosa parla il manga e riconoscimenti

Ecco una sinossi del manga:

La maga elfica Frieren e i suoi coraggiosi compagni d’avventura hanno sconfitto il Re Demone, portando finalmente la pace nella loro terra. Ora gli eroi possono prendere ognuno la propria strada, verso la meta comune di una vita tranquilla. In qualità di elfa, Frieren è destinata a un’esistenza lunghissima e a sopravvivere al resto del gruppo: come potrà fare i conti con la mortalità dei suoi amici? Riuscirà a trovare appagamento nella propria vita e a imparare a comprendere cosa significa vivere per gli esseri umani che la circondano? Per Frieren la battaglia potrà anche essersi conclusa ma il viaggio interiore che la attende sarà altrettanto duro e difficile.

Relativamente ai riconoscimenti, nel marzo 2021 il manga aveva raggiunto oltre 2 milioni di copie stampate e si è piazzato al secondo posto al contest “Kono Manga ga Sugoi!” di Takarajimasha per la categoria migliori letture per ragazzi. Nel 2022, invece, si è piazzato al sesto posto nel medesimo concorso. Nel 2021 la serie manga fantasy ha agguantato il 2° posto al concorso del miglior fumetto raccomandato dai librai (Nationwide Bookstore Employees’ Recommended Comics) indetto da Honya Club. Il manga si è anche piazzato al 17° posto per il concorso “Libro dell’Anno” organizzato dal magazine Da Vinci.

Il manga si è aggiudicato il 14° posto al contest “Manga Taisho” e ha ricevuto il riconoscimento “Nuovo Creatore” in occasione del 25° Tezuka Osamu Cultural Prize. Il manga ha ricevuto la nomination alla 45^ edizione dei “Kodansha Manga Award” per la categoria shonen. E, come se non bastasse, il manga si è piazzato al 3° posto (di 50) al contest “Next Manga Awards“.

Se vi ha incuriosito la cronistoria di riconoscimenti di questa opera relativamente appena nata nel mercato italiano, invitiamo a raggiungere la scheda di acquisto su Amazon e a dare una chance al primo numero.