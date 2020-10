Ritorno al Futuro 4 non si farà mai

In occasione del suo 35° anniversario, Bob Gale (co-sceneggiatore dei film) è tornato a parlare di Ritorno al Futuro e di Ritorno al Futuro 4 progetto osteggiato dagli stessi fan della trilogia cult ma sempre a rischio di approvazione da parte degli studios soprattutto in un’epoca cinematografica come quella attuale in cui prequel, sequel e reboot sono all’ordine del giorno per maschera una evidente aridità creativa.

Ritorno al Futuro 4, le dichiarazioni di Gale

Ecco come Bob Gale ha definitivamente messo una pietra tombale sulla possibilità che un Ritorno al Futuro 4 veda la luce:

Abbiamo raccontato una storia completa con la trilogia. Se tornassimo indietro e ne facessimo un altro, avremmo Michael J. Fox, che compirà sessant’anni l’anno prossimo, e ha il morbo di Parkinson. Vogliamo vedere Marty McFly all’età di sessant’anni con il morbo di Parkinson? Volevamo vederlo all’età di cinquant’anni con il morbo di Parkinson? Direi di no. E non vuoi vedere Ritorno al futuro senza Michael J. Fox. La gente dice: “Beh, fallo con qualcun altro”. Davvero? Chi vorreste? Tutto quello che genererebbe sarebbero confronti con gli originali, e non riusciremmo a eguagliarli… Non volevamo essere quei tipi che fanno film solo per i soldi. La Universal ci dice: “Voi ragazzi guadagnereste un sacco di soldi”, ma noi diciamo tipo, “Beh, abbiamo già fatto un sacco di soldi con questi film, e ci piacciono così. E come genitori orgogliosi, non faremo prostituire i nostri figli”

Ritorno al Futuro – l’idea

Ecco come nacque l’idea di Ritorno al Futuro:

Nella vita di tutti, prima o poi, ci si interroga su come sia stata l’adolescenza dei nostri genitori, sulle loro avventure scolastiche, sui loro primi amori e sui probabili colpi di testa che tutti i ragazzi fanno, specialmente in giovane età. Era di questa idea anche lo sceneggiatore e produttore Bob Gale, che durante una visita dai suoi genitori nel Missouri ebbe modo di scoprire, attraverso un annuario, che suo padre era stato eletto addirittura presidente del corpo studentesco, chiedendosi se sarebbero potuti essere amici. Una volta tornato in California, raccontò questo bizzarro episodio al suo amico regista Robert Zemeckis, che ebbe l’idea di inserire anche una mamma che si dichiarava molto pudica e che non aveva mai baciato un ragazzo durante il liceo, quando invece la realtà era ben diversa. Fu così che i due trovarono un accordo per proporre questa prima bozza di sceneggiatura alla Columbia Pictures, nel Settembre del 1980.

