Ritorno al Futuro – Parte III, in arrivo da Hot Toys le figure di Doc Brown e Marty McFly

Tornano, dopo un periodo di silenzio, a farsi vedere nuove proposte di Hot Toys per la linea Movie Masterpiece dedicata a Ritorno al Futuro- Parte III. Dopo aver proposto in passato le Figure tratte da Ritorno al Futuro – Parte II, compresa la mitica Delorean, ecco arrivare a sorpresa, senza nemmeno annunci precedenti, le due figure di Doc Brown (interpretato da Christopher Lloyd)e Marty McFly (interpretato da Michael J. Fox ) provenienti dal terzo e ultimo capitolo della saga di Robert Zemeckis, quello ambientato nel vecchio West del 1885. Hot Toys, marchio storico di Hong Kong, produttore di Action Figure in scala 1 a 6 di altissima qualità, è nota per aver migliorato di anno in anno le sue proposte, inondando il mercato di Action Doll (questo il loro nome più corretto) di ogni tipologia e brand, che sia Alien o Terminator, le due licenze con cui ha iniziato, oppure il mondo di Iron Man e del Marvel Cinematic Universe non ha importanza, quello che contraddistingue una Hot Toys è avere caratteristiche manifatturiere uniche e una scultura dei volti che rasenta il realismo. Tecnicamente i prodotti sono composti da un corpo base, adattato di volta in volta sulla tipologia fisica del personaggio prodotto, vestiti in stoffa e molti accessori, che spesso sono dei veri e propri easter egg di oggetti apparsi nei film o serie da cui provengono.

Doc Brown

Doc Brown avrà a disposizione i vestiti tipici del vecchio west compreso il soprabito, il fucile di precisione e tutta una serie di accessori come la pistola, walkie talkie, orologio da taschino e un modellino della Delorean. Non mancheranno le mani intercambiabili e il piedistallo con una serigrafia del logo del film sul fondale del vecchio west.

Marty McFly

Marty McFly, che uscirà insieme a Doc, sarà dotato degli abiti del west che gli vengono donati dalla famiglia McFly del passato. Abiti composti da pantaloni e camicia con giacca e la possibilità di aggiungervi il Poncho. Anche in questo caso non mancano le mani di ricambio e gli accessori che per questo personaggio variano e sono composti da: La foto scattata davanti all’Orologio di Hill Valley, il Freesbe, il Walkie Talkie, la piatra di ghisa con cui si protegge dalla pallottola di Buford Tannen, la pistola e il volopattino rosa recuperato dal futuro.

Insieme a queste foto ufficiali è chiara, ed evidente, la presenza della nuova Delorean in scala 1/6 che potrebbe presto aggiungersi agli annunci di queste ore. In attesa di nuove informazioni su prezzi e informazioni su dove preordinarle vi lasciamo un link su dove recuperare tantissimi altri gadget provenienti dalla saga di Ritorno al Futuro