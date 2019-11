Ritorno al Futuro: in arrivo tanti prodotti per celebrare il 35° anniversario!

Diversi produttori di modellini da collezione hanno unito le forze per celebrare nei migliori dei modi il 35° anniversario di Ritorno al Futuro!

Playmobil, Funko, Ravensburger e altri produttori hanno stipulato un’importantissima partnership con Universal, che permetterà a tutti gli appassionati di acquistare moltissimi prodotti appartenenti al franchise di Ritorno al Futuro.

Innanzitutto, Playmobil si sta impegnando di creare una nuova collezione di personaggi e veicoli della trilogia del film, tra cui Marty McFly, Dr Emmett Brown, la bellissima e inimitabile DeLorean, e tanto altro ancora. Questa gamma di prodotti, secondo le prime informazioni, debutterà il prossimo giugno.

Funko, invece, ha deciso di aggiungere alla sua bellissima collezione di statuette una nuova gamma di prodotti appartenente a Ritorno al Futuro. A tutto questo, inoltre, si aggiungerà un nuovo gioco da tavolo, con gli iconici temi di Ravensburger.

Come se non bastasse, il duo YouTube Originals/Ample Entertainment ha deciso di distribuire una nuova serie di apprendimento, chiamata “Could You Survive the Movies“, che contiene gli episodi di Jake Roper. Tra le tante pellicole analizzate, gli appassionati troveranno naturalmente quelle della trilogia di Ritorno al Futuro.

Insomma, moltissimi produttori si stanno preparando a questo grande avvenimento. Naturalmente non mancheranno importanti aggiornamenti sulla questione.