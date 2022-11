Doc e Marty stanno per tornare insieme per una nuova avventura a tema Ritorno al Futuro! Entrambi gli attori hanno condiviso un video ispirato alla saga sulle loro storie di Instagram, all’apparenza per pubblicizzare un negozio a tema per l’iconico franchise cinematografico. Il link porta a un negozio di Ritorno al Futuro chiamato “Outatime” (la targa sulla DeLorean), che però non è ancora agibile, come potete constatare voi stessi.

Lloyd e Fox hanno interpretato rispettivamente il Dr. Emmett “Doc” Brown e Marty McFly nella trilogia di Ritorno al Futuro. Diretto da Robert Zemeckis, il franchise è iniziato con Ritorno al Futuro (1985), per proseguire con Ritorno al Futuro Parte II (1989) e Ritorno al Futuro Parte III (1990). Lloyd ha anche interpretato una versione live-action di Rick Sanchez, io scienziato pazzo, depresso e alcolizzato nella quinta stagione di Rick and Morty, opera che nasce proprio come caricatura della trilogia di Zemeckis.

Ritorno al Futuro sta per… ritornare?

Prima dell’uscita di questo video, Fox e Lloyd hanno pubblicato una loro foto su Instagram con la didascalia: “Il tempo… parlamene“.

Un’altra foto sui social media riporta invece la didascalia:

“Doc e io stiamo tramando qualcosa di pesante… @mrchristopherlloyd dovremmo raccontarlo?”

Christopher Lloyd ha poi condiviso le stesse immagini, accompagnate da una didascalia che cita quasi testualmente una delle battute del suo Doc:

“Se i miei calcoli sono corretti, quando questa notizia toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle”.

Vedremo Christopher Lloyd anche nella terza stagione della serie di Disney+ spin-off di Star Wars, The Mandalorian. Apparirà nella serie come guest star, ma i dettagli sul suo personaggio non sono stati ancora rivelati.

Per quanto riguarda Michael J. Fox, l’attore ha rivelato in un’intervista di ottobre che se dovesse esserci un remake di Ritorno al Futuro, vorrebbe vedere un cambio di genere per il suo iconico personaggio:

“In realtà pensavo che se dovessero fare di nuovo il film, dovrebbero farlo con una ragazza come Marty”.

L’attore ha anche affermato la sua convinzione che un ritorno al franchise sarebbe inevitabile, nonostante Zemeckis e Gale fossero contrari all’idea di un remake:

“C’è qualcosa in questo che si connette con le persone a tutti i livelli. Sento solo che tornerà”.

Fox e Lloyd si sono riuniti in ottobre per un panel di Ritorno al Futuro al New York Comic-Con, dove hanno discusso delle loro esperienze lavorando alla trilogia di film, quasi quattro decenni dopo la sua prima proiezione nelle sale cinematografiche.

Trovate la trilogia completa di Ritorno al Futuro su Netflix e Prime Video, ma se siete dei collezionisti potete trovare l’edizione più adatta a voi qui su Amazon.