Ritorno al Futuro sta per tornare in una versione a fumetti

Le avventure di Marty McFly e del Dr. Emmett “Doc” Brown della trilogia di Ritorno al Futuro non hanno certo bisogno di presentazioni, se non fosse che la mitica coppia di protagonisti della trilogia omonima diretta da Robert Zemeckis tra gli anni ’80 e i ’90 sta per tornare sotto forma di light novel scritte da Ichiro Oumi e illustrate da Zerogo Iwamoto.

Stando a quanto reso noto fino a questo momento, il primo volume verrà pubblicato in Giappone il 18 agosto prossimo grazie a Poplar Publshing Co., Ltd sotto etichetta Poplar Kiminovel, al prezzo di 748 yen, ossia 6 euro circa (qui la notizia originale). L’adattamento è pensato per un pubblico di giovanissimi, anche se i fan di Ritorno al Futuro un po’ più avanti con gli anni non si lasceranno sfuggire per nulla al mondo l’opera in questione. Al momento non è chiaro se i volumi della serie arriveranno anche nel resto del mondo (Italia inclusa) o se si tratta di un’esclusiva per il territorio giapponese. Non è in ogni caso la prima volta che la trilogia diretta da Zemeckis decide di abbracciare il mondo dei manga: già tra il 2018 e il 2019 avrebbe infatti dovuto vedere la luce un adattamento disegnato da Yūsuke Murata (One-Punch Man) che purtroppo non vide mai la luce.

I tre film della trilogia di Ritorno al Futuro (qui in offerta speciale) sono diventati col tempo dei veri e propri lungometraggi di culto: la storia del liceale scavezzacollo Marty McFly (interpretato da Michael J. Fox) e dello scienziato Emmett Brown (interpretato da Christopher Lloyd), in grado di costruire una DeLorean capace di viaggiare nel tempo, ha segnato una e più generazioni di ragazzi. Ritorno al Futuro ha in ogni caso varcato già i confini del grande schermo, sia con una serie animata composta da oltre 20 episodi che grazie a un adattamento videoludico sviluppato da Telltale Games.