Ritorno al Futuro, il cast si è riunito nel programma Reunited Apart di Josh Gad

Ritorno al Futuro, il cast si è riunito nel programma di Josh Gad Reunited Apart, sul canale YouTube dell’attore.

È proprio il caso di dirlo: grande Giove!

Nel primo appuntamento con la nostalgia data dai film che hanno segnato la giovinezza di molti, Josh Gad aveva riunito nel suo programma Reunited Apart il cast completo de I Goonies, con un annuncio a sorpresa che aveva mandato in visibilio i fan. Stavolta il canale YouTube che ospita le reunion virtuali tramite videoconferenza ha dato spazio al cast di un’altra pellicola, amata in tutto il mondo da 35 anni: Ritorno al Futuro.

Se è vero che negli ultimi tempi non è possibile incontrarsi faccia a faccia e, di conseguenza, organizzare appuntamenti e meeting, è anche vero che le tecnologie a disposizione danno la possibilità di ritrovarsi con i propri amici attraverso le app di video messaggistica: ecco allora che anche le star di Hollywood si incontrano ancora una volta ma in “remoto”, attraverso reunion virtuali che permettono loro di essere anche più vicini ai fan. Così anche il cast di Ritorno al Futuro (Back to the Future, pellicola del 1985 di Robert Zemeckis) si è riunito nuovamente, nel programma Reunited Apart di Josh Gad, i cui proventi raccolti saranno devoluti in favore di Project HOPE, un’organizzazione umanitaria che opera a livello globale.

La reunion ha coinvolto inizialmente i due protagonisti di Ritorno al Futuro, Christopher Lloyd (Dr. Emmett Brown) e Michael J. Fox (Marty McFly); tuttavia, durante il programma si sono aggiunte, a sorpresa, anche le attrici Lea Thompson (Lorraine McFly), Marty Steenburgen (Clara Clayton) e Elizabeth Shue (Jennifer Parker). Il cast ha ricreato alcune delle scene più iconiche del celebre film, condividendo i ricordi sulle loro scene preferite e sugli aneddoti del set, insieme allo sceneggiatore Bob Gale, il regista Robert Zemeckis, il compositore della colonna sonora Alan Silvetri e Huey Lewis, il rocker autore dei pezzi The Power of Love e Back in Time, riuniti insieme agli altri durante Reunited Apart. Durante il programma ha fatto la sua comparsa come ospite d’eccezione anche J.J.Abrams, il quale si è definito un superfan della saga.