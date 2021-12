Il ritorno del tema LEGO Overwatch!

Il tema LEGO Overwatch è tornato! Nonostante il rilascio di Overwatch 2 sia stato rimandato a data da destinarsi e senza che alcuna news o informazione sia più comparsa dal 2019 ad oggi, nel 2022 vedremo arrivare sugli scaffali almeno quattro dei sei set originariamente previsti per il 2020. Andiamo a scoprire quali?

Partiamo con il set LEGO Overwatch #76980 Titan, il primo a essere comparso online, grazie a quello che probabilmente è stato l’errore di un rivenditore francese (questo il link, poi reso non funzionante).

Il set LEGO Overwatch #76980 Titan riproduce il Titan, un mecha con intelligenza artificiale utilizzato dalle forze del Null Sector per attaccare Parigi, come mostrato nel video Overwatch 2 Announce Cinematic “Zero Hour”:

La prima versione di Titan è stata concepita per la prima volta dalla gilda Ironclad, con l’idea di creare un camminatore che avrebbe aiutato nella costruzione di grattacieli. Durante la Crisi Omnic, il progetto del Titan fu rubato dagli Omnics della Null Sector, un fazione estremista che opera con metodi terroristici e facendo uso della violenza per far acquisire alle macchine dotate di intelligenza artificiale (gli Omnics), per essere trasformato in un’arma da guerra.

Il camminatore dispiegato a Parigi era equipaggiato con due lanciagranate a tripla canna montati sul polso sinistro, un cannone energetico montato sul braccio, un’arma energetica situata nel petto e due batterie di missili a grappolo montate sulla spalla.

La descrizione del set LEGO Overwatch #76980 Titan pubblicata sul sito di cui sopra riportava quanto segue:

“L’azione di Overwatch 2 prende vita in stile LEGO con l’incredibile robot Titan (76980). Questo modello articolato ha molte caratteristiche realistiche, compresi i razzi e un’arma energetica che si illumina con un mattoncino luminoso LEGO. Il set include le Minifigure di Mei (al debutto come Minifigure) e Tracer (che ha caratterizzato la prima ondata di set legati a Overwatch del 2018) con le rispettive armi”

Il set LEGO Overwatch #76980 Titan sarà composto da 901 pezzi e sarà in vendita al prezzo consigliato di € 79,99 a partire dal prossimo 1° febbraio.

A questo primo set che segna il ritorno del tema, dovrebbero affiancarsi almeno altri 3 set. Vediamoli insieme.

LEGO Overwatch #76978 Orisa & Efi

Il set si basa sul personaggio di Efi Oladale, è una inventrice di Numbani (una delle poche aree dove umani e Omnics convivono pacificamente e con pari diritti) con una vasta esperienza in robotica e intelligenza artificiale e che secondo la tradizione, ha 11 anni. È lei che ha originariamente creato Orisa, un robot quadrupede e dotato di intelligenza artificiale costruito per mantenere la pace a Numbani. Costruita con i resti dei robot di difesa cittadina OR15 ormai smantellati, Orisa sta ancora imparando come eseguire al meglio le sue funzioni. L’arma principale di Orisa è la sua Mitragliatrice a Fusione, un’arma automatica a cadenza rapida con una buona portata, precisa anche sulla lunga distanza. Conosciamo già le controparti in mattoncini del tank di D.va, della Wrecking Ball di Hammond e il possente Bastion. Come sarà stata realizzata la versione in mattoncini di Orisa? E che aspetto avrà la Minifigure di Efi Oladale?

LEGO Overwatch #76979 Battle for Rio

Il Null Sector attaccò Rio de Janeiro, invadendo rapidamente gran parte della città. Lúcio (Lúcio Correia dos Santos) combattè contro gli Omnics attaccanti insieme ai civili, mentre i jet da combattimento cercavano di combattere contro la nave-comando del Null Sector. Tuttavia, le forze del Null Sector stesso continuarono a riversarsi nella città, ma per quanto l’arrivo della squadra Overwatch aiutò ad arginare la marea, il Null Sector aveva ancora i mezzi per schierare forze all’infinito. La squadra si divise: Reinhardt, Tracer e Mei combatterono per entrare nella nave insieme a Lúcio, trasportati da Echo con la navetta della squadra. Winston e Mercy aiutarono ad evacuare i civili. Nel mentre Brigitte e Genji organizzò un diversivo. Il piano funzionò, e la nave-comando fu distrutta.

Quale modello o modelli troveremo nel set? I mecha della fanteria Omincs? Il modello della nave-comando? Le Minifigure di quali protagonisti della Battaglia di Rio de Janeiro saranno incluse nel set? Quasi certamente quella di Lúcio, ma quali altre?

LEGO Overwatch #76981 Talon Dropship

Talon è una organizzazione composta da una varietà di individui, ciascuno con i propri obiettivi e idee. Guidati dal leader Doomfist, il manifesto di Talon è che l’umanità è resa più forte attraverso il conflitto e quindi Talon cerca di seminare scompiglio in tutto il mondo per rafforzare la razza umana.

Più volte Talon ha dimostrato disprezzo per le regole di ingaggio standard, attaccando impunemente sia obiettivi militari che civili.

Il set LEGO Overwatch #76981 Talon Dropship includerà quindi certamente il modello del velivolo utilizzato da Talon per il trasporto e il dispiegamento delle truppe. Si distinguono per il loro schema di colori rosso e nero e volano grazie a quattro propulsori orientabili, come si può vedere nell’angolo in alto a destra della foto che segue.

In quale scala sarà il modello e quali saranno le dimensioni? Di quali membri dell’organizzazione Talon saranno incluse nel set? Doomfist? O forse (di nuovo) Widowmaker?

Circolano infine alcuni rumors riguardanti un quinto set, questa volta a marchio Adults Welcome – 18+. L’uscita di questo set sarebbe prevista per maggio e per ora si conoscono solo il codice (#76989) e il prezzo consigliato di €/$ 79,99.

Aggiorneremo l’articolo mano a mano che ci arriveranno maggiori informazioni e conferme, ma se nel frattempo volete rinfrescarvi la memoria sui precedenti set del tema LEGO Overwatch, vi rimandiamo a questa nostra recensione dei set della prima wave.