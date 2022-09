Ancora fresco di annuncio della Stagione 3 dell’adattamento anime, gli appassionati di One-Punch Man, il manga di Yusuke Murata su storyboard e bozzetti di ONE, potranno presto godere del ritorno dell’opera dopo la pausa intrapresa ad agosto.

Data del ritorno di One-Punch Man di Yusuke Murata e cosa narrerà

Il manga, pertanto, secondo quanto dichiarato da Yusuke Murata stesso tramite Twitter, tornerà ufficialmente il 22 settembre 2022 e, secondo le voci di fonti accreditate, potrebbe essere incentrato sull’arco delle sorelle Fubuki e Tatsumaki.

Non vi è ancora assoluta certezza in merito all’oggetto del prossimo arco narrativo, tuttavia nell’opera di ONE, ricordiamo essere la fonte del progetto di Murata, accadono proprio gli avvenimenti sopracitati dopo le vicende di Garou.

La pausa del manga è stata dovuta alla conclusione del recente arco narrativo di Garou durato ben 7 anni e, di conseguenza, per permettere l’autore di organizzare il materiale del nuovo arco.

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha) dal 2012. I capitoli pubblicati sono raccolti in tankobon, per il momento 26. In Italia, il manga è edito da Planet Manga coi primi 24 disponibili.

Vi invitiamo a provare il manga acquistando il primo avvincente volume su Amazon

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima. La prima stagione è disponibile in Italia anche su Prime Video (Amazon).

E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali per la regia di Justin Lin (Fast & Furious).

Non sapete di cosa parla il manga e ne siete curiosi? Di seguito la sinossi: