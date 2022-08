Gwendoline Christie sarebbe pronta a riprendere il suo ruolo di Capitano Phasma, il celebre soldato del Primo Ordine comparso in Il Risveglio della Forza, il primo capitolo della Trilogia Prequel di Star Wars. Mentre in questi giorni stiamo apprezzando l’attrice nel ruolo di Lucifero in The Sandman, la trasposizione di Netflix del fumetto cult di Neil Gaiman, la Christie pare non avere dimenticato il suo personaggio di Star Wars. Una figura molto apprezzata dai fan in fase di promozione dei film in cui era presente, ma che non ha avuto, a parere dei fan del franchise, il giusto spazio nelle pellicole per venire degnamente caratterizzata.

Star Wars mostrerà ancora il Capitano Phasma?

Complice di questo scontento da parte dei fan è stato l’hype generato in fase di promozione dei film, che aveva posto una grande enfasi sul personaggio di Phasma. Una figura risultata solo accennata sul grande schermo, ma che ha potuto contare sulle opere derivate del Canon di Star Wars un terreno fertile per essere realmente protagonista. Star Wars: Phasma, romanzo di Delilah S. Dawson, svela il passato della donna, dando una visione netta della sua crescita come ufficiale, evidenziando il suo carattere autoritario, mentre la miniserie a fumetti in quattro numeri, Star Wars: Capitan Phasma, ha svelato come Phasma sia sopravvissuta alla distruzione della base Starkiller.

Vista all’interno del Canon di Star Wars, nel complesso delle opere che compongono l’affresco della galassia lontana, lontana, Phasma è uno dei personaggi più dettagliati della Trilogia Sequel. Questo rende facile comprendere come Gwendoline Christie sia rimasta legata al personaggio, sperando di poterla nuovamente interpretare, come raccontato a Empire.

“Non ho letto i fumetti, ma insomma, è Star Wars! Sarei assolutamente deliziata di riprendere il personaggio. Si trattava di una modello di personaggio per cui la gente si era subito interessata. Sarebbe sconcertante se ritenessero che fosse degna di venir esplorata, magari tramite qualche incredibile impresa”

In Gli Ultimi Jedi, Capitan Phasma è stata eliminata da Finn durante la fuga dalla nave del Primo Ordine, venendo gettata in una voragine creata sul ponte su cui stavano combattendo. Una morte che, come ci ha insegnato The Book of Boba Fett, potrebbe lasciare aperta la possibilità di un ritorno di Phasma.

