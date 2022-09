1889 è la nuova serie creata da Jantje Friese e Baran bo Odar, gli autori di Dark, la serie basata sui viaggi nel tempo (e le diverse teorie a riguardo) composta da 3 stagioni che potete trovare su Netflix, a questo indirizzo. Al momento, non sappiamo moltissimo su questa nuova serie, ma durante l’evento TUDUM di quest’anno Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale di 1889 sulla piattaforma di streaming online.

La data di uscita di 1889

In precedenza, Netflix aveva già pubblicato un primissimo teaser trailer per 1889, in cui vengono presentati alcuni dei personaggi principali e le premesse di questa nuova e misteriosa storia. Lo trovate qui di seguito:

La serie sarà in costume, visto il periodo storico in cui è ambientata, e parla di una nave in cui si sono imbarcati molti migranti che sono in cerca di una vita migliore al di là dell’oceano Atlantico, in America. Su questa nave in partenza da Londra a New York trovano spazio persone di tante nazionalità ed etnie diverse, rivelando, così, una certa attenzione della produzione anche all’aspetto legato all’aspetto multiculturale e inclusivo. Il viaggio sembrerebbe procedere bene, almeno fino a quando i passeggeri non si imbattono in un’altra nave piena di migranti come loro…

1889

Il cast comprende attori come Miguel Bernardeau, Emily Beecham, Lucas Lynggard Tonnesen, Alexandre Wilaume Mathilde Ollivier, Maciej Musial, Alexandre Wilaume e Andreas Pietschmann, volto noto per gli spettatori di Dark, in cui aveva interpretato il ruolo dello Straniero (non scenderemo dei dettagli per evitarvi spiacevoli spoiler su Dark).

Durante l’evento TUDUM; Netflix ha finalmente rivelato la data di uscita ufficiale di 1889 attraverso un breve trailer, che potete trovare qui in basso:

La prima stagione di 1889, la nuova serie Netflix realizzata dai due creatori di Dark, sarà disponibile per la visione in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 17 novembre.