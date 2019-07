Rivelate le immagini del set Lego Ideas Tree House

Diffuse online le foto del nuovo set Lego Ideas Tree House, che sarà messo in commercio a partire da agosto.

Lo scorso ottobre, precisamente il 4 ottobre 2018, Lego aveva comunicato i vincitori della prima review Lego Ideas 2018, tra i molti progetti in gara furono incoronati Treehouse di KevinTreeHouse e The Flintstones di AndrewClark2.

Il set dedicato allo storico cartoon di Hanna-Barbera (link Amazon) ha visto la luce nel febbraio di quest’anno, mentre non erano ancora state date notizie sul set della casa sull’albero, che sarebbe stato messo in commercio durante l’anno senza dare riferimenti temporali precisi. Della casa sull’albero Lego non aveva dato più notizie, anzi nel frattempo aveva anche messo in commercio il set Steamboat Willie (link Amazon), vincitore della review successiva.

Qualche giorno fa però delle immagini della scatola del set ufficiale Lego Ideas Tree House sono trapelate online e così la community di appassionati è tornata a parlare di questo nuovo set.

Il set Lego Ideas 21318 – Tree House ha fatto mostra di sé su vari siti di appassionati Lego, in principio le foto non riportavano alcuna indicazione, ma i redattori del portale tedesco Promobricks sono stati in grado di fare chiarezza a riguardo e hanno scoperto che le immagini provenivano da un negozio di giocattoli del Belgio, che aveva cominciato a vendere la scatola prima della sua distribuzione ufficiale.

Dalle foto rilasciate possiamo vedere che la versione finale della casa sull’albero Lego si discosta profondamente dal prototipo presentato sul portale Lego Ideas. I designer Lego hanno modificato in maniera sostanziale il progetto di KevinTreeHouse, rendendo il tronco più tozzo e cambiando il design del set allineandolo allo stile giocoso tipico di Lego. Questo in parte è dovuto anche alla scelta del colore dei mattoncini utilizzati, che seguono una palette più vivace e meno naturale.

Il set 21318 – Tree House differisce dal suo prototipo anche per una serie di dettagli e accessori, che sono stati eliminati o modificati. La base diorama, che nel prototipo era essenzialmente una grossa basetta grigia, è stata invece trasformata rendendola parte integrante del modello.

Il set conterrà 4 minifigure e si comporrà di 3036 pezzi, necessari a costruire l’albero, le tre capanne, la scala di legno, il tavolo e la base del modello. All’interno della scatola sarà possibile trovare di 183 elementi foglia in bio plastica, ricavata dalla canna da zucchero, per adornare la chioma dell’albero, che potrà sfoggiare un fogliame estivo o autunnale.

Secondo Promobrick il set Lego Ideas 21318 – Tree House avrà un costo di 199,00€ e dovrebbe essere messo in commercio, in esclusiva per i clienti del programma Lego Vip a partire da fine luglio, mentre per tutti gli altri clienti a partire da agosto 2019.