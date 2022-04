Ve lo avevamo annunciato: la NBC ha ordinato il reboot di Quantum Leap, la serie di successo andata in onda per cinque stagioni dal 1989 al 1993. Fino a questo momento non sapevamo ancora nulla sulla trama né sui personaggi. Sapevamo solo che la nuova serie sarebbe stata ambientata nel presente a trent’anni di distanza dalle vicende che videro il Dottor Sam Beckett (Bakula) entrare nell’acceleratore Quantum Leap e scomparire nel nulla. La co-creatrice dello show, Deborah M. Pratt. ci dà finalmente dagli indizi a tal proposito.

Cosa aspettarci dal reboot di Quantum Leap

La serie originale, che è andata in onda dal 1989 al 1993, aveva come protagonisti Scott Bakula nel ruolo del fisico Dr. Sam Beckett e il defunto Dean Stockwell nel ruolo della sua spalla, l’ammiraglio Al Calavicci. Dopo 5 stagioni sulla NBC, Quantum Leap è stato cancellato, lasciando i fan a chiedersi cosa fosse successo a Beckett durante il resto dei suoi viaggi interdimensionali nel tempo fino a quando nel gennaio del 2022 non è stato approvato il reboot.

La co-creatrice dello show, Deborah M. Pratt ha deciso di parlare del reboot in un’intervista nella quale lancia alcuni indizi su questo nuovo progetto, tra cui il fatto che l’attore sudcoreano Raymond Lee interpreterà il dottor Ben Seong e ha aggiunto:

“L’episodio è un vero episodio di Quantum Leap ed è un omaggio alla serie in questo senso. Sento che i personaggi che hanno creato per lo show sono forti e interessanti.”

L’intervista è stata pubblicata sul canale YouTube ufficiale di The Companion e qui sotto potete guardare il video:

Deborah M. Pratt sembra essere riluttante a condividere altro, quindi non sappiamo ancora se Bakula sia coinvolto nel reboot. Non ci resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che lo show originale ha avuto un grande successo anche in Italia, e che è stato trasmesso su Rai 1 con il titolo In viaggio nel tempo. In attesa del reboot potete recuperare la serie su Amazon!