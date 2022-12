Sono stati rivelati diversi dettagli, fra cui il cast, una nuova visual, il titolo stesso e la data di uscita di Detective Conan: Kurogane no Submarine, il 26° film del fortunato e amato franchise shonen. Lo scorso mercoledì, infatti, il primo numero del 2023 della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan ha rivelato, con una teaser visual, che il 26° film della serie Detective Conan è intitolato Detective Conan: Kurogane no Submarine (“Detective Conan: Il Sottomarino d’Acciaio“).

Rivelate visual e data di uscita di Detective Conan: Kurogane no Submarine

Yuzuru Tachikawa (Mob Psycho 100, Blue Giant, Case Closed: Zero the Enforcer, Death Parade) dirigerà il film, e Takeharu Sakurai (altri sei film di Detective Conan, tra cui Detective Conan: The Scarlet Bullet) sta scrivendo la sceneggiatura. La colonna sonora è affidata a Yūgo Kanno (Detective Conan: La sposa di Halloween, Psycho-Pass, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stardust Crusaders). Lo slogan del film è “Non morire, Haibara” e uscirà in Giappone il 14 aprile 2023.

Il film vedrà anche la presenza di Amuro, Akai e membri dell’Organizzazione Nera. TOHO aveva anche annunciato che il film sarebbe uscito durante la Golden Week delle vacanze primaverili in Giappone, che si svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio.

Qui di seguito, la nuova visual con la data di uscita di Detective Conan: Kurogane no Submarine:

TOHO aveva anticipato il film all’inizio di questo mese con un video incentrato sul personaggio di Ai Haibara, che trovate qui in basso:

Detective Conan: La sposa di Halloween (Meitantei Conan: Halloween no Hanayome), il 25° film anime del franchise, è uscito in Giappone il 15 aprile e ha venduto 1.321.944 biglietti per un introito totale di 1.907.467.150 di yen (circa 13,5 milioni di euro), e questo solo nei primi tre giorni! Il film ha guadagnato l’1% in più nei suoi primi tre giorni rispetto al precedente film detentore del record (per guadagni totali) nel franchise, ovvero Detective Conan: Fist of Blue Sapphire (“Detective Conan: Il Pugno dello Zaffiro Blu“), nel medesimo lasso di tempo di soli tre giorni.