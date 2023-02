La data di uscita dell’anime di Under Ninja, insieme ad altre informazioni, come lo staff che sta lavorando all’adattamento, sono state rivelate ufficialmente grazie a un post pubblicato sull’account Twitter ufficiale dell’adattamento anime televisivo del manga scritto e illustrato da Kengo Hanazawa (acquistate i volumetti del manga originale di Under Ninja qui su Amazon). La primissima immagine pubblicitaria dell’anime ha inoltre rivelato la data di uscita della serie.

Rivelati cast e data di uscita dell’anime di Under Ninja

Iniziamo subito presentandovi lo staff al lavoro sull’anime:

Satoshi Kuwabara (Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle dimensioni) è il regista dell’anime per conto di Tezuka Productions.

Keiichiro Ōchi (The Quintessential Quintuplets) è il responsabile della composizione e della sceneggiatura della serie.

Nobuteru Yuki (Orange) è il character designer.

Chihiro Ueno è l’aiuto characted designer.

Seiji Handa (Spy×Family) si occupa del design dei mecha.

Natsumi Yamada (Girlfriend, Girlfriend) è responsabile del design dei mecha.

Shōta Kowashi (Pui Pui Molcar) è l’autore della colonna sonora, prodotta da Pony Canyon.

Akio Ujiie (Adachi and Shimamura) e Reina Iwasaki (How NOT to Summon a Demon Lord Omega) sono i direttori dell’animazione.

Masami Saito (The Dawn of the Witch) è il direttore artistico.

Yumi Aburaya (The Quintessential Quintuplets) è la color designer.

Hideyuki Sakai (Adachi and Shimamura) si sta occupando della computer grafica in 3D.

Tsuyoshi Shimura (FUUTO PI) è il direttore della fotografia.

Wataru Uchida (Girlfriend, Girlfriend) si occupa dell’editing della serie.

Masafumi Mima (Bubble) è il direttore del suono, e Dax Production (Higurashi no naku koro ni) si occupa della produzione del suono.

Infine, vi lasciamo con la prima immagine ufficiale dell’anime di Under Ninja, in cui viene anche rivelata la data di uscita della prima stagione della serie animata:

L’anime di Under Ninja farà il suo debutto in televisione, nella madrepatria giapponese, come parte della programmazione anime autunnale, il prossimo ottobre.