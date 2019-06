Rivelati da un rivenditore i Funko Pop! di The Dark Crystal: Age of Resistance, serie prequel del famoso cult di Jim Henson in arrivo su Netflix.

Mentre Netflix è pronta a lanciare la serie tv The Dark Crystal: Age of Resistance, Funko si prepara a rilasciare gli iconici Pop! dedicati ai vari personaggi. Più precisamente la collezione dedicata alla nuova serie TV conterrà i Funko Pop! di Deet, Skexis, Aughra, Rian e Hup (di queste saranno disponibili anche delle versioni speciali con il Silk Spitter). I prodotti sono già prenotabili online con spedizione prevista per settembre.

La serie tv, composta da 10 episodi della durata di 1 ora, arriverà su Netflix il 30 agosto 2019. Il regista è Louis Letterier, mentre i produttori esecutivi sono Lisa Henson, Halle Stanford e lo stesso regista. I protagonisti sono interpretati da Taron Egerton (Rian), Anya Taylor-Joy (Brea) e Nathalie Emmanuel (Deet). Tra le tante star che compaiono nel cast vocale, figurano anche Helena Bonham-Carter, Simon Pegg, Eddie Izzard, Caitriona Balfe, Theo James, Toby Jones, Mark Strong, Alicia Vikander e persino Mark Hamill. Le storie dei tre Gelfling saranno ambientate anni prima gli avvenimenti del film di Jim Henson. La serie seguirà le vicende di tre giovani Gelfling (Rian, Brea e Deet) alla ricerca della verità sulla presa di potere di Skexis.

La serie tv The Dark Crystal: Age of Resistance sarà basata sul libro Shadows of the Dark Crystal e Song of the Dark Crystal, entrambi di J.M. Lee, che ha lavorato ai prequel della saga inventata da Jim Henson. Con molti collegamenti alla serie principale, questa serie animata aggiungerà tasselli all’opera magna di Jim Henson.