Rivelati gli accessori KeyForge di Gamegenic

Durante il Gen Con 2019 Gamegenic ha presentato la linea di accessori ufficiali di KeyForge.

Abbiamo seguito con interesse la nascita di Gamegenic fin dal suo primo annuncio. La divisione di Asmodee dedicata alla progettazione e sviluppo di accessori per il gioco è approdata al Gen Con 2019 con la sua prima linea di accessori dedicati a KeyForge.

Il mondo degli accessori è spesso relegato a aziende di terze parti che si limitano a progettare oggetti utili, ma bene o male indistinguibili tra loro.

Eravamo quindi curiosi di scoprire i primi prodotti di questo brand per capire in che modo Gamegenic si sarebbe differenziata in questo segmento di mercato.

La prima linea di accessori sviluppati da Gamegenic per il gioco di carte KeyForge si comporrà di accessori che abbracceranno il gioco nella loro interezza: dalla protezione del mazzo, agli Indicatore dei Vincoli fino ad arrivare alle bustine protettive per le singole carte.

Nel sviluppare la sua linea, Gamegenic, ha realizzato prodotti di fascia deluxe ed entry level per accontentare le esigenze di un vasto pubblico.

Scatoline porta Mazzo

Sono stati prodotti tre diversi tipi di contenitori per mazzo di gioco: KeyForge Vault, KeyForge Deck Book, KeyForge Gemini Deck Box e KeyForge Aries Deck Box.

KeyForge Vault sarà una scatolina porta mazzi brandizzata, che conterrà fino ad un massimo di tre mazzi. Realizzata con un nuovo resistentissimo materiale – il Nexofyber – con finitura tipo tessuto, morbido ed elegante. KeyForge Vault sarà caratterizzato da una chiusura magnetica e da un esclusivo cassetto in cui alloggiare segnalini chiavi e Indicatore dei Vincoli. KeyForge Vault sarà disponibile nei colori blu, rosso e nero.

KeyForge Deck Book sarà una scatolina porta mazzo brandizzata, caratterizzata da una chiusura magnetica e con fori frontali per un rapido riconoscimento del mazzo. KeyForge Deck Book sarà disponibile nei colori blu, rosso e nero.

KeyForge Gemini Deck Box sarà una scatolina porta mazzo di tipo entry level, realizzata in polipropilene con apertura frontale a 180°. KeyForge Gemini Deck Box potrà essere configurata per ospitare comodamente due mazzi, oppure un mazzo e i relativi segnalini grazie al cassettino estraibile. All’interno del Deck Box sarà possibile trovare degli adesivi per la personalizzazione della scatolina. KeyForge Gemini Deck Box sarà disponibile nei colori blu, rosso e nero.

KeyForge Aries Deck Box sarà una scatolina porta mazzo di tipo entry level, realizzata in polipropilene con apertura frontale a 180°. Aries Deck Box condividerà le caratteristiche della Gemini Deck Box, ma a differenza di quest’ultima potrà contenere un unico mazzo. KeyForge Aries Deck Box sarà disponibile nei colori blu, rosso e nero.

Indicatore dei Vincoli

KeyForge Premium Chain Trackers Assorted sarà un set composto da 14 dischetti contraddistinti dal design delle varie casate.

Sleeves protettive

Gamegenic ha realizzato tre diverse tipi di bustine protettive per le carte di KeyForge, il cui formato si discosta leggermente da quello delle carte di Magic. Finalmente i giocatori di KeyForge potranno reperire facilmente delle Sleeves protettive adatte. Ogni pacchetto di bustine conterrà 40 bustine e permetterà di ridurre gli sprechi delle stesse al minimo.

KeyForge Logo Sleeves saranno delle bustine protettive 66×92 mm (disponibili nei colori blu, rosso e nero) che presenteranno il logo del gioco. Si tratterà di bustine resistenti, studiate per offrire maneggevolezza e confort nel mischiare le carte e adatte per i tornei premier.

KeyForge Exoshields Tournament Sleeves saranno delle bustine protettive 66×92 mm completamente nere studiate per garantire un’esperienza ottimale durante i i tornei premier.

KeyForge Inner Sleeves saranno delle bustine protettive trasparenti 64×90 mm. Queste bustine saranno una barriera protettiva ulteriore e potranno essere utilizzate insieme alle KeyForge Logo Sleeves o KeyForge Exoshields Tournament Sleeves.

La linea di Gamegenic di accessori dedicati a KeyForge sarà distribuita nei vari canali di vendita tra agosto e settembre 2019.