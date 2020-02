Rivelato il nuovo titolo di Jurassic World 3

Il regista di Jurassic World 3 Colin Trevorrow, che ha diretto il primo film della serie, ha annunciato l’inizio della produzione del film annunciando il titolo ufficiale, Jurassic World: Dominion . Trevorrow ha rivelato il titolo in un tweet con un’immagine dell’assicella per le riprese del primo giorno, come potete vedere dall’immagine qui sotto.

Il titolo Dominion è abbastanza enigmatico, ma Chris Pratt arriva in nostro soccorso per spiegarlo. L’attore ha utilizzato sempre Twitter per spiegare il significato del titolo, utilizzando la stessa foto postata dal regista ma aggiungendo in calce la definizione di Dominion, appunto. Nella definizione si legge “l’uomo che vuole porre il suo dominio sulla natura”. Emblematica frase che racchiude il significato profondo di tutto il franchise Jurassic Park/World fin dal primo film degli anni Novanta. Questo richiamo a tutto il franchise è chiaro anche dal fatto che in questo Dominion saranno presenti volti notissimi che hanno reso immortali i precedenti film della saga, tra cui Sam Neill, Laura Dern, and Jeff Goldblum.

A tal proposito, Pratt si è espresso dal salotto televisivo di Ellen DeGeneres dicendo che in questo film ci saranno davvero tutti i protagonisti anche delle pellicole precedenti. Questo potrebbe far pensare che sia la fine, aggiunge l’attore, ma è un po’ come in Avengers: Endgame dove tutti i supereroi si riuniscono. I suoi commenti seguono la spiegazione di Trevorrow, ma riguardo personaggi come Ellie (Dern) o Alan Grant (Neill) non sono ancora apparsi nel nuovo gruppo di film. Ian Malcolm interpretato da Jeff Goldblum ha, invece, avuto un ruolo da cameo in Jurassic World: Fallen Kingdom come molti di voi ricorderanno.

La nuova storia si intreccerà con quella che già conosciamo e il risultato, si spera, sarà ottimo, ricordandoci indietro nel tempo e facendoci vivere nuove e vecchie emozioni!