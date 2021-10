Rivelato il periodo d’uscita di Black Rock Shooter: Dawn Fall

Black Rock Shooter: Dawn Fall è la nuova serie anime del franchise nato da una illustrazione di huke nel 2007 la cui serie anime del 2012, composta da 8 episodi, è disponibile anche nel nostro Paese sia in home video grazie a Dynit (potete recuperare la vostra copia su Amazon) sia in streaming gratuito su VVVVID.

Ora, il sito ufficiale dell’anime ha rivelato i nomi dei membri dello staff, la key visual e la première nella primavera del 2022.

Black Rock Shooter: Dawn Fall – tutto quello che sappiamo

Dopo quasi dieci anni il personaggio creato da huke ritorna protagonista di una nuova serie anime, intitolata Black Rock Shooter: Dawn Fall.

I membri dello staff sono: Tensho (Grisaia: Phantom Trigger, Azur Lane) dirige la serie presso Bibury Animation Studios e Bibury Animation CG. Makoto Fukami (Psycho-Pass, Berserk) scrive e coordina le sceneggiature insieme a Ryo Yoshigami (Psycho-Pass: Sinners of the System, Psycho-Pass 3, Psycho-Pass 3: First Inspector).

Rui Tomono (The Relative Worlds), Makoto Ishiwata (Psycho-Pass) e Yojo Ota (Azur Lane) hanno curato il concept design. Masayuki Nonaka (Rewrite, Azur Lane) e Yo Nakagawa (Azur Lane) sono i character designers e i supervisori dell’animazione. huke è accreditato per il soggetto originale e il character design originale.

Questa la nuova key visual:

Vi ricordiamo che Black Rock Shooter nasce da un disegno originale di huke che ha poi ispirato una canzone di Supercell cantata da Hatsune Miku.

Un OVA di 50 minuti basato sul personaggio è stato pubblicato nel 2009, mentre un anime televisivo completo è stato trasmesso nel 2012 nel blocco anime NoitaminA mentre in Italia è disponibile in streaming gratuito su VVVVID che descrive così la trama:

L’amicizia tra Mato Kuroi e Yomi Takanashi, nata tra i banchi di scuola, è messa a dura prova dall’inquietante presenza di Kagari e dalla gelosia di Yomi.

Un giorno Yomi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Nella disperata ricerca dell’amica, Mato viene trasportata in un mondo parallelo grazie ad un ciondolo che lei stessa le aveva regalato: qui incontra una strana ragazza chiamata Black Rock Shooter e sarà costretta a combattere contro un terribile demone per liberare Yomi…

