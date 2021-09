Rivelato il trailer di Army of Thieves in italiano, confermata la data di uscita al Tudum

Tudum è il primo evento globale dedicato ai fan di Netflix che vede la partecipazione di moltissime star presenti nelle innumerevoli serie televisive e nei film prodotti da Netflix. Durante questo evento speciale, oltre agli ospiti illustri, grandi protagonisti sono anche i trailer di lancio e i nuovi filmati estratti dai nuovi titoli in programmazione su Netflix (per ulteriori informazioni sul primo evento globale dedicato ai fan di Netflix, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Durante questo importante evento ha trovato spazio anche un esaustivo panel su Army of Thieves, il prequel di Army of The Dead ambientato durante i primi giorni dello scoppio del virus che ha portato all’apocalisse zombie. Anche questo film sarà diretto dal regista Zack Snyder, il quale era presente anche durante il panel dedicato al suo nuovo film in arrivo in esclusiva su Netflix.

Il trailer di Army of Thieves

Durante il panel è stato anche rivelato il trailer di Army of Thieves, completamente doppiato in lingua italiana. Per coloro fra di voi che non dovessero conoscere il film, ecco qui di seguito la sinossi ufficiale condivisa da Netflix:

“In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa“.

Qui in basso trovate il trailer di Army of Thieves:

Come avrete di certo notato, il trailer di Army of Thieves ne conferma la data di uscita, il 29 ottobre. Army of Thieves è stato annunciato per la prima volta a luglio con un teaser trailer lungo un minuto e che potete trovare in questo nostro articolo. Acquistate la collezione Zack Snyder’s Justice League Trilogy in Blu-Ray qui su Amazon!