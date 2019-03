Rivelato ufficialmente il busto di LEGO Darth Vader

LEGO ha rivelato il busto di Darth Vader, in vendita a 40 dollari durante lo Star Wars Celebration e in alcuni negozi Target selezionati.

A Chicago, quest’anno, si terrà lo Star Wars Celebration, evento speciale dedicato a tutti i fan della saga. Durante questa convention verrà venduto un pezzo esclusivo, disponibile in quell’occasione, dedicato al mitico Darth Vader: parliamo di un busto LEGO.

Con 327 pezzi e un prezzo di vendita relativamente basso (39.99 dollari), il busto sarà acquistabile anche in alcuni negozi Target selezionati (negli Stati Uniti). Con un’altezza di 14 centimetri, il busto assomiglia molto alla replica dell’elmo da collezione, nonostante questo abbia più spigoli e una dimensione più comoda da posizionare sulla propria scrivania o a casa.

Per tutto il mondo al di fuori di Chicago e degli Stati Uniti, il prodotto non sappiamo ancora se sarà messo in commercio: dovremo attender per scoprirlo, ma analizzando alcuni mercati fiorenti legati alle Guerre Stellari (come quello asiatico), le possibilità che venga esportato sono molte. Ecco i dettagli finali.

LEGO Star Wars 75227

327 pezzi | 39,99 dollari

Disponibile dall’11 aprile 2019 durante lo Star Wars Celebration e nei Target REDcard

Passa al Lato Oscuro con LEGO Star Wars 75227 Darth Vader Bust! Questa esclusiva figure di Star Wars ha eccezionali dettagli, compreso un respiratore inserito nell’iconica armatura nera. L’Oscuro Signore dei Sith cerca sempre di spaventare i nemici.

Darth Vader, conosciuto precedentemente come Anakin Skywalker, è un personaggio molto famoso della saga di Star Wars. Il villain appare nella trilogia originale, sebbene ha una parte anche nella trilogia prequel nei panni del Jedi Anakin. Con un focus incentrato principalmente attorno a lui e alla sua dinastia, le due trilogie costruiscono il passato e il presente di un personaggio iconico, che ora sta continuando ad influenzare la nuova trilogia con il suo retaggio. Il personaggio è stato definito dall’American Film Institute come il terzo più grande cattivo della storia dei cinema, dietro ad Hannibal Lecter e Norman Bates.