River Phoenix, nato il primo figlio di Joaquin Phoenix

Dopo l’arrivo del primo nipote di Carrie Fisher, Kingston Fisher Lourd Rydell, Holywood appende un altro fiocco azzurro alla porta: River Phoenix. La coppia hollywoodiana Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono appena diventati, infatti, genitori per la prima volta. La notizia è stata rivelata nel weekend dal regista Victor Kossakovsky, allo Zurich Film Festival, durante la promozione del proprio film, Gunda.

Durante una sessione di domande dopo la proiezione, il regista ha rivelato il perché Joaquin Phoenix, che è uno dei produttori esecutivi della pellicola, non è stato in grado di partecipare all’evento. Si tratta, ovviamente, della nascita del suo primo figlio, nato il mese scorso. Il regista ha anche svelato il nome che la coppia avrebbe scelto per il piccolo: River Phoenix, lo stesso nome del fratello, ormai defunto, di Joaquin Phoenix.

River Phoenix, fratello maggiore della famiglia Phoenix, morì nel 1993 a causa di un’overdose, all’età di 23 anni. La talentuosa famiglia comprende ben quattro attori: Rain, Joaquin, Liberty e Summer. Joacquin Phoenix e Rooney Mara si sono incontrati per la prima volta sul set del film Her, e da allora sono stati coprotagonisti in altre tre pellicole: Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, Dominion e Mary Magdalene. I neo genitori di River Phoenix sono anche due tra gli attori più affermati di questa generazione; Joaquin Phoenix ha ricevuto quattro nomination agli Oscar, vincendo la sua prima statuetta all’inizio di quest’anno per il ruolo di Joker nell’omonimo film di Todd Phillips, Rooney Mara è stata, invece, nominata per due Oscar, una come migliore attrice in The Girl with the Dragon Tattoo di David Fincher e l’altra come migliore attrice non protagonista in Carol, nel 2016. Joaquin Phoenix, poco tempo fa, sotto i riflettori per aver rivelato di aver ricevuto un’offerta da 50 milioni di Dollari per girare un sequel di Joker.