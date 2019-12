Rivers of London diventerà un gioco di ruolo!

Come un fulmine a ciel sereno, Chaosium ha acquisito i diritti di Rivers of London per creare e distribuire un nuovo gioco di ruolo. Si tratta senza ombra di dubbio di un gran annuncio, considerando la grandezza dei romanzi di Ben Aaronovitch.

“Sono stato un giocatore di ruolo dell’originale D&D, quindi sono incredibilmente eccitato e onorato di aver trasformato Rivers of London in un vero gioco di ruolo“, spiega il suo autore Aaronovitch. “E soprattutto perché è con Chaosium, che ha prodotto Pendragon e Call of Cthulhu, e adattamenti così brillanti come Elric“.

Il gioco di ruolo di Rivers of London sfrutterà le stesse meccaniche dei giochi creati da Chaosium, e di conseguenza gli appassionati si troveranno in perfetta sintonia con i racconti di Aaronovitch.

“Ho iniziato a leggere le avventure di Peter Grant alcuni anni fa e ho capito fin da subito che la Follia sarebbe stata una cornice meravigliosa per un gioco fantasy investigativo“, racconta Lynne Hardy, una degli autori di Call of Cthulhu. “Ben era incuriosito dal potenziale per un gioco di ruolo di Rivers of London. Dopo un incontro a Londra ad aprile, abbiamo avviato i negoziati per garantire la licenza“.

Insomma, non resta altro che attendere nuovi sviluppi su questo gioco di ruolo. Al momento, la società produttrice sta radunando un team creativo per svilupparlo.