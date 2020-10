Road to Lucca Changes: si parla di videogames

Nuovo appuntamento oggi 28/10 alle 21 sul canale Twitch di CulturaPOP con la Road to Lucca Changes per una nuova live tutta incentrata sui videogiochi.

Road to Lucca Changes – cos’è?

La Road to Lucca Changes di CulturaPOP è costituita da una serie di incontri pensati per “scaldare i motori” in vista dell’evento lucchese (che ricordiamo a seguito delle disposizioni dell’ultimo DPCM ha spostato tutti gli eventi in presenza in formato digitale) con ospiti, anteprime e anticipazioni sui contenuti che saranno fruibili a partire da giovedì 29 Ottobre attraverso un palinsesto di eventi che andranno in streaming sui canali ufficiali di Lucca Comics & Games edizione Changes.

Road to Lucca Changes: i videogiochi

Mauro Monti (responsabile di CulturaPOP) esplorerà con due ospiti di eccezione come la manifestazione proporrà l’argomento dei videogame, da sempre protagonista della fiera, in questa edizione all digital. In live potrete interagire con Andrea Parrella (Head of Sales – Lucca Crea SRL) che racconterà fra le altre cose la transizione di Lucca Comics and Games in Lucca Changes e Lorenzo Fantoni, giornalista videoludico e scrittore che ci darà il suo punto di vista sulla rinnovata console war e su alcuni degli appuntamenti di Lucca Changes fra cui quelli legati agli eSports e ai festeggiamenti per i primi 35 anni di Super Mario Bros.

L’appuntamento è per questa sera 28/10/2020 alle ore 21:00 sul canale Twitch di Cutura POP!.

Lucca Changes festeggia i 35 anni di Super Mario Bros

Il 2020 è l’anno del 35° anniversario di Super Mario Bros, probabilmente la più celebre serie di videogiochi al mondo, creata da Shigeru Miyamoto nel 1983 per Nintendo. Da allora, innumerevoli sequel e spin-off ne hanno accresciuto la fama fino a farla diventare una vera icona della cultura pop contemporanea. Lucca non poteva non festeggiarlo, e ha creato per lui 3 appuntamenti che si svolgeranno nelle giornate venerdì 30, sabato 31 e domenica 1 novembre, nei quali due autori alla volta affronteranno una chiacchierata su Mario, la sua influenza sul loro lavoro e sulla cultura nerd, e ovviamente molto altro – il tutto sfidandosi con i nuovissimi Mario Kart Live: Home Circuit, dei go kart radiocomandati con i quali il videogioco prende vita in casa e sullo schermo. Attraverso una console Nintendo Switch, infatti, è possibile controllare il kart e osservarlo reagire agli eventi che si verificano nel gioco, in una vera esperienza di Realtà Aumentata. La telecamera montata sul kart trasmette le immagini sullo schermo della console o della TV, permettendoti di seguire l’azione dalla prospettiva del pilota.

Gli eSports a Lucca Changes

Tornano gli Italian Esports Open 2020 by Vodafone di ESL a Lucca Changes, per una edizione davvero unica che vedrà le luci della celeberrima Esports Cathedral accendere i riflettori anche quest’anno ma in formula totalmente digitale sul torneo esport di riferimento per la kermesse toscana. L’esport del Comics è “targato” ESL, che è sinonimo di competizione e adrenalina, le stesse che si vivranno nel corso dei tornei in compagnia dei migliori player italiani e talent tra i più noti nel mondo gaming, dei 2 giochi selezionati: Valorant di Riot Games, che darà vita al “Valorant Lucca Showdown 2020 by Vodafone” i giorni 30 e 31 ottobre e Clash of Clans di Supercell con il “Clash of Clans Lucca Open 2020 by Vodafone” il 1 novembre, che a Lucca ChaNges vivranno la loro conclusione.