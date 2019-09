Robert Downey Jr da Oscar per Endgame? Secondo Joe Russo si

Tutti pazzi per Robert Downey Jr! Il regista Joe Russo lo vorrebbe candidato agli Oscar come migliore attore, ma non è il pubblico a decidere i premi.

Tutti pazzi per Robert Downey Jr! Lo storico interprete sul grande schermo di Iron Man sia nei film stand-alone sia nella saga degli Avengers, per l’interpretazione in Endgame – uno dei migliori fil Marvel ad oggi prodotti – ha ricevuto gli elogi di moltissimi addetti ai lavori per la sua recitazione magistrale. Ad essere, però, ancora più fiero del lavoro dell’attore è il regista Joe Russo.

Il regista si esprime sulle colonne del The Daily Beast sostenendo di non aver mai assistito ad una reazione così coinvolta da parte del pubblico come nelle ultime scene interpretate da Robert Downey Jr. in Avengers: Endgame. Aggiunge, poi, che la reazione del pubblico, mai così univoca per un film, ha dimostrato che la performance di Downey Jr. ha generato emozioni sincere negli spettatori di tutto il mondo. Conclude dicendo che mai nella storia del cinema si è assistito ad una tale standing ovation per un attore e se Robert Downey Jr. non riuscisse a vincere l’Oscar quale altra performance potrebbe farlo?

Come sappiamo però, non sempre i premi vanno agli attori o ai film che più coinvolgono il pubblico, perché non è quest’ultimo a decidere le sorti degli interpreti o dei registi candidati o meno. Fatto sta che Robert Downey Jr. ha garantito al personaggio di Iron Man un’evoluzione, durata ben dieci anni, che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori e anche dei critici che lo hanno ampiamente elogiato.

Robert Downey Jr. potrebbe essere tra i favoriti agli Oscar, anche se le nomination non sono state ancora rese note. Non dimentichiamo però che un altro cinecomic è tra i favoriti alla statuetta, e soprattutto un altro attore, Joaquin Phoenix, per la sua magistrale interpretazione in Joker, film premiato con il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2019.