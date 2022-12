Robert Downey Jr risponde agli attacchi di Tarantino. I recenti commenti di Quentin Tarantino sui film del Marvel Cinematic Universe, e in generale sui film supereroi, hanno spinto una delle grandi star di questo filone a dire la propria sulla questione.

In una recente intervista con Deadline, a Downey è stato chiesto che idea avesse dei commenti che Tarantino e altri registi hanno fatto sui film Marvel negli ultimi anni, inclusa l’argomentazione di Tarantino secondo in quel genere di film non siano gli attori le vere star quanto i personaggi che interpretano. Downey ha dato una lunga risposta, sostenendo che il panorama del settore sia molto più sfumato di così (traduzione nostra).

Penso che le nostre opinioni su queste questioni dicano molto su di noi”, ha spiegato Downey. “Ci troviamo in un tempo e in un luogo a cui ho inconsapevolmente contribuito, in cui la Proprietà Intellettuale (IP ndr) ha avuto la precedenza sui principi e sulla personalità. Ma è un’arma a doppio taglio. La qualità di una è direttamente proporzionale al talento umano usato per rappresentarla, e potresti avere qualche grande IP prodotta da un autore o da uno scrittore-regista visto come un tesoro nazionale, ma senza il giusto artista ad interpretare quel ruolo, non saprai mai quanto avrebbe potuto essere buona. Penso che creativamente sia una perdita di tempo essere in guerra con noi stessi. Penso che questo sia un momento in cui tutto è molto più frammentato ora che c’è questo tipo di biforcazione. […] Sai una cosa? Superiamolo. Siamo tutti una comunità. C’è abbastanza spazio per tutto “e grazie a Dio per Top Gun: Maverick e Avatar: The Way of Water. Questo è tutto quello che ho da dire. Abbiamo bisogno di grandi cose per fare spazio a film come Armageddon Time.

L’interprete di Iron Man ha poi portato avanti la sua argomentazione: