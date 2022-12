Io son Iron Man. Con questa frase che chiudeva un poetico cerchio iniziato con Iron Man (2008), Tony Stark si sacrificava al termine di Avengers: Endgame. La dipartita del Vendicatore Dorato dal Marvel Cinematic Universe è stata accusata fortemente dai fan, che in una manciata di scene hanno perso i due pilastri del franchise fino a quel momento, Iron Man e Capitan America. Da tempo si susseguono voci disperate che chiedono il ritorno sulle scene di Stark, ma l’interprete del personaggio cosa pensa? A sorpresa, in queste ore arriva una dichiarazione che svela cosa rimpiange del Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr .

L’interprete di Iron Man, Robert Downey Jr. , svela cosa rimpiange del Marvel Cinematic Universe

Vestiti i panni di Star (e l’armatura di Iron Man) per la prima volta nel 2008, Robert Downey Jr. è stato considerato il volto del Marvel Cinematic Universe, grazie alla sua apparente immedesimazione nel personaggio, al punto che spesso è risultato difficile comprendere dove si ponesse il confine tra personaggio e attore.

Nonostante la comprensibile scelta di abbandonare il personaggio dopo ben 11 anni di convivenza, a quanto pare a Robert Downey Jr. mancano alcuni aspetti del Marvel Cinematic Universe, come ha rivelato recentemente in un’intervista con Dealine

Cosa mi manca di più? Essere in prima linea con Kevin Feige per tutto il tempo; il principio, con Jon Favreau (regista del primo Iron Man e interprete di Happy Hogan, NdR), mi sembra ora un sogno meraviglioso. La fase intermedia con Shane Black e Iron Man 3, è stato idilliaco e sovversivo. E alla Fine, quando ho capito quanti amici mi fossi fatto nel cast del Marvel Cinematic Universe e con i fratelli Russo che mi hanno aiutato ad abbracciare l’arco narrativo finale di Tony.

Nonostante l’addio di Robert Downey Jr. al franchise, l’eredità del suo alter ego supereroico è ancora lungi dall’essersi conclusa. Dopo il suo esordio in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams (Dominique Throne) è pronta a farsi carico del retaggio di Stark come Ironheart, ruolo che vestirà non solamente nella serie che la vedrà come protagonista su Disney+, ma che possiamo ipotizzare interpreterà anche in Armor Wars, film ispirata alla run cult La Guerra delle Armature in cui potrebbe affiancare James Rhodes (Don Cheadle), alias War Machine, nel difendere il buon nome di Stark da un non meglio precisata minaccia.

