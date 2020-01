Robert Zemeckis potrebbe dirigere il thriller sci-fi Ares

Il regista Robert Zemeckis, autore di film leggendari come Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, La morte ti fa bella e Forrest Gump, potrebbe ritornare dietro la macchina da presa con un thriller fantascientifico, Ares.

Zemeckis sarebbe infatti in trattativa con la Warner Bros. per dirigere la pellicola basata su un copione scritto da Geneva Robertson-Dworet, già sceneggiatrice di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

La storia di Ares seguirà le vicende di un astronauta che sopravvive allo schianto della sua capsula d’atterraggio in un deserto africano ma che inizia a sospettare che la sua missione sia, in realtà, al servizio di una cospirazione volta a nascondere un segreto che potrebbe cambiare il mondo.

Il progetto aveva inizialmente interessato la MGM, con Roland Emmerich in regia, ma la palla è ora passata all’acclamato regista di Cast Away che attualmente ne è diventato, sempre assieme ad Emmerich, il produttore con la sua etichetta ImageMovers, insieme ai partner Jack Rapke e Steve Starkey.

Ad occuparsi della produzione troveremo invece Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin) e Kristin Winkler della Rideback.

Non si hanno ancora notizie certe sulla realizzazione di Ares visto che, momentaneamente, Zemeckis è impegnato nella post-produzione di The Witches con Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock, l’adattamento in celluloide dell’omonimo libro per bambini di Roald Dahl che sarà distribuito nelle sale a partire dal 16 ottobre 2020.

The Witches, che il regista ha sceneggiato con Guillermo Del Toro e Kenya Barris, racconterà la storia ricca di humour nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la nonna (Spencer) a Demopolis, una città rurale dell’Alabama. Nonna e nipote si imbatteranno in alcune streghe all’apparenza glamour ma piuttosto diaboliche fra le quali spiccherà la Strega Suprema che ha riunito la sua congrega di fattucchiere provenienti da ogni dove con l’intenzione di portare a compimento i suoi malefici piani.

Oltre a The Witches, Zemeckis è stato scelto dalla Disney per la direzione del remake in live-action di Pinocchio che si presuppone sarà sviluppato contemporaneamente ad Ares, visto che non è chiaro quale sarà il film che il regista porterà per primo in vita.