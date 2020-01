Robin, la Premium Format in arrivo da Sideshow

Robin, che in questa reincarnazione fumettistica cela l’identità di Damian Wayne, è la nuova statua proposta da Sideshow Collectibles per la sua linea di punta Premium Format, una serie di prodotti da collezione scolpiti a mano in scala 1/4 con un altissimo livello di dettaglio, frutto del minuzioso lavoro degli artisti Sideshow. La statua sarà composta da un corpo realizzato in resina con alcuni elementi (come il mantello) che sono realizzati in tessuto modellabile grazie all’inserto di piccoli fili metallici.

Damian Wayne, noto anche come Damian al Ghul, è uno dei personaggi immaginari del mondo DC Comics legati a Batman. E’ figlio di Bruce Wayne e Talia al Ghul, pertanto è il nipote di Ra’s al Ghul, noto criminale e capo della Lega degli Assassini dal quale è stato cresciuto e addestrato sin dalla tenera età. Facciamo la sua conoscenza dal 2006 nella storia Batman e Figlio di Grant Morrison che lo introduce ufficialmente nel mondo DC come nuovo Robin. Quando inizia la lotta al crimine con Batman il carattere di Damian emerge in modo molto violento facendo dubitare di lui anche il padre. Damian costruirà un proprio costume di Robin attraverso i resti di quello utilizzato da Jason Todd (il secondo Robin) unendolo alla cappa nera della Lega degli Assassini.

La statua di Robin che in questa versione lo ritrae in posizione molto atletica vede il personaggio mentre schiva alcuni proiettili durante uno scontro a fuoco al magazzino della Ace Chemicals. Il barile di sostanze chimiche (caratterizzato da alcune sostanze di colore verde che fuoriescono) funge anche da basetta e bilancia l’intera statua. Questo bellissimo pezzo da collezione realizzato in resina sarà alto circa 50 cm e nell’edizione esclusiva proposta da Sideshow avrà sia un volto alternativo che una mano intercambiabile che impugna la Katana al posto del bastone.

Robin Premium Format è al momento in preordine sul sito Sideshow al prezzo suggerito di 510 euro con uscita fissata per il mese di Novembre 2020.