Robin: svelata finalmente l’identità sessuale di Tim Drake

Il nuovo capitolo di Batman: Urban Legends, il sesto per l’esattezza (che potete recuperare su Amazon), vede il Robin di Tim Drake decidere finalmente la sua identità sessuale. L’ultimo capitolo della serie antologica mensile mostra la storia di Tim Drake e la sua continua ricerca della propria identità sia come Robin che come individuo, ma finalmente è giunta a un punto.

Mentre l’imminente terza stagione di Titans segnerà il debutto live-action di Tim Drake, la storia intitolata Sum of Our Parts si è tuffata a capofitto nel terzo Boy Wonder fumettistico definendo la sua natura intima per la prima volta da quando lo abbiamo visto per la prima volta in compagnia del Cavaliere Oscuro.

Quanto seguirà potrebbe vedere la comparsa di qualche spoiler riguardante sia la sopracitata storia che il futuro del personaggio. Vi invitiamo, pertanto, a non proseguire con la lettura qualora vogliate scoprire da soli alcuni dettagli.

Riassunto della nuova storia di Tim Drake

L’ultimo capitolo della storia, scritto da Meghan Fitzmartin con i disegni di Belén Ortega e Alejandro Sanchez, inizia con Tim che si lancia in soccorso del suo amico Bernard rapito da un’organizzazione che ha deciso di seminare il panico tra gli adolescenti di Gotham. Dopo essere stato liberato, Bernard, anch’egli un abile combattente, aiuta Robin a sbarazzarsi dei cattivi e al loro tentativo di sacrificare gli adolescenti.

Con la vita di Bernard potenzialmente in pericolo, e poi con lui che combatte al fianco di Robin, Tim inizia a capire che ha sentimenti più profondi per il suo amico. E quello che molti lettori presumevano fosse l’inizio di una nuova storia d’amore in Urban Legends #4 dopo la rottura di Tim con Stephanie Brown, alla fine è diventata realtà. Dopo una breve conversazione con il detective Williams, anche lui sulle tracce degli adolescenti scomparsi, Tim finalmente accetta di non essere più la stessa persona di un tempo. Decide di imparare cosa vuole veramente nella vita e questo gli richiede di abbracciare un aspetto di se stesso che è sempre stato tenuto nascosto.

Ciò che rende questo momento particolarmente importante è che Tim e Stephanie sono stati un elemento importante sin dagli anni ’90. Non molto tempo dopo il debutto di Stephanie, lei e Tim hanno iniziato una relazione, che è andata avanti e indietro per anni. Young Justice dello scorso anno aveva riportato trionfalmente i due nuovamente insieme, quindi ora che Tim ha svelato di avere una evidente bisessualità è una mossa molto importante da DC.

La storia termina con Tim che decide che ciò che vuole è esplorare adeguatamente i suoi sentimenti per Bernard, dopo che quest’ultimo gli chiede di uscire con un vero appuntamento. Tim accetta, preparando la continuazione della storia in Urban Legends #10, che dovrebbe arrivare a dicembre.