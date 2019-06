Robin von Loxley: un nuovo gioco in scatola su Robin Hood

Robin von Loxley sarà il nuovo gioco del game designer Uwe Rosenberg, basato sul leggendario ladro della foresta di Sherwood.

Wyrmgold, una nuova realtà editoriale tedesca, ha rivelato che pubblicherà Robin von Loxley, un nuovo gioco dell’acclamato game designer Uwe Rosenberg.

Rosemberg è famoso nell’ambiente dei giochi da tavolo per titoli come Agricola, Caverna: Cava vs Cava, Patchwork e molti altri, in cui l’elemento principe dell’esperienza di gioco sono le meccaniche innovative che influenzano l’evolversi di una partita.

Robin von Loxley sarà un gioco per 2 giocatori dalla durata di 45 minuti, in cui bisognerà accattivarsi il favore di Re Riccardo Cuor di Leone, imprigionato dai normanni e dal Principe Giovanni. I giocatori dovranno così pianificare una serie di furti ai danni dei ricchi, donando ai poveri, per guadagnarsi il futuro perdono del monarca.

Il gioco si svolgerà avendo come elemento focale il tabellone di gioco. I giocatori dovranno cercare di portare a termine gli obiettivi delle missioni (situate nel perimetro del tabellone) collezionando quando possibile i tesori dei nobili. Soddisfare un obiettivo permetterà di avanzare sul proprio percorso e il primo che sarà in grado di compiere un giro completo del perimetro vincerà la partita.

Robin von Loxley sarà messo in commercio ad ottobre 2019, in occasione della fiera del gioco di Essen in Germania.