Hot Toys ha annunciare alcune nuove proposte che andranno ad arricchire il suo ampio catalogo di action figure in scala 1/6 ispirate alle grandi icone cinematografiche. Tra queste troviamo la tanto attesa action figure di RoboCop 3. RoboCop non ha bisogno di tante presentazioni, ma per chi non ha avuto ancora la fortuna di vedere la saga, il personaggio protagonista è incaricato di ripulire i quartieri di Detroit, in una società violenta e corrotta. RoboCop è robot creato sulla base del defunto agente Alex Murphy. Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire tutti i dettagli della Hot Toys di RoboCop 3.

RoboCop 3 da Hot Toys

Hot Toys celebra i quasi 30 anni di RoboCop 3 rivisitando il personaggio iconico protagonista del film! Questa nuova proposta vanta una realizzazione di ottima fattura. La figure è infatti prodotta in pressofusione e ricalca alla perfezione quanto visto nel film di fantascienza uscito per la prima volta nel 1993.

Foto: ©Hot Toys

I dettagli tecnici

L’action figure Hot Toys da RoboCop 3 è proposta in scala 1/6 e, come anticipato, è realizzata in materiale pressofuso. Come ormai consuetudine, l’action figure in questione viene fornita agli appassionati insieme a un numero considerevole di parti aggiuntive.

Tra queste troviamo infatti la presenza di alcuni volti aggiuntivi, facilmente intercambiabili, con differenti espressioni per simulare i diversi stati d’animo del personaggio. Inoltre, l’articolata armatura è dotata di sezioni nascoste come ad esempio quella presenta sulla coscia, che contiene la fondina per la pistola d’ordinanza.

Per quanto concerne il reparto armi, ci sono, oltre alla pistola pressofusa anche il cannone multiuso, con effetto missilistico ed esplosivo, e il pacchetto di volo. Infine, non mancano nemmeno una serie di mani aggiuntive e la base del personaggio da utilizzare per l’esposizione in collezione dello stesso.

