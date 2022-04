Secondo quanto rivelato da Deadline, sarà Rhys Thomas a dirigere Robotech, trasposizione cinematografica della celebre serie animata. Da anni si vocifera di questo atteso film, ispirato a una delle serie animate più amate, ma la lavorazione di questa pellicola sembra incappare sempre in problemi e ritardi che ne complicano la realizzazione. Apparentemente, l’arrivo di Rhys Thomas, visto recentemente all’opera nella serie di Hawkeye, dovrebbe essere il segnale di una nuova rotta per questo progetto.

Sarà Rhys Thomas a dirigere Robotech, il film ispirato alla celebre serie animata

Robotech, al momento, si affida alla sceneggiatura inizialmente stesa da Art Marcum e Matt Holloway (Punisher Warzone), attualmente sottoposta alla revisione di Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che presto saranno giudicati per il loro Sharper. La speranza è che l’arrivo di Rhys Thomas come regista di Robotech possa finalmente portare il progetto nella giusta direzione, considerato che tutti i registi precedentemente legati al progetto (James Wan, Andy Muschietti, Jason Fuchs) hanno presto preso le distanze dal film.

Annunciato nel 2007, il film di Robotech ha subito diversi rallentamenti anche per una causa legata ai diritti sulla serie animata, che contrapponeva l’americana Harmony Gold, che aveva realizzato la serie animata per il mercato amerciano, alla nipponica Big West, creatrice del concept originale Super Dimension Fortress Macross, che la casa di produzione americana aveva pesantemente riscritto per realizzare il proprio prodotto. Una lunga querelle legale che, dopo avere complicato per anni eventuali produzioni legate a Robotech, si è infine risolta nel 2021, consentendo sia a Big West che a Harmony Gold di perseguire progetti di valorizzazione dei rispettivi franchise.

Uscito nel 1985, Robotech condensava in un’unica serie i tre capitoli della giapponese Macross (Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross e Genesis Climber Mospeada). La serie vedeva l’umanità, reduce dalla Terza Guerra Mondiale, unirsi dopo che una misteriosa astronave si schianta nel Pacifico. Realizzando di non esser sola nell’universo, la razza umana decide di realizzare dei propri mezzi per esplorare il cosmo, studiando questa incredibile astronave e la sua tecnologia, ribattezzata Robotecnologia. Quando una razza aliena, gli Zentradi, attaccano il nostro mondo nel tentativo di catturare questa incredibile astronave, scoppia un conflitto che gli umani combatteranno utilizzano i caccia varitech, aerei da guerra in grado di divenire robot da battaglia.