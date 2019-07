Rocket ( Avengers: Endgame) annunciato da Hot Toys

Rocket Racoon è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 di Hot Toys per la serie dedicata ad Avengers: Endgame.

Nella giornata di ieri Hot Toys ha comunicato l’apertura dei preordini di Rocket tratto da Avengers: Endgame per la linea Movie Masterpiece, una serie di action figure collezionabili in scala 1/6 dedicata al mondo del Cinema e delle Serie TV. Questa figure a differenza delle altre che in media sono alte 30 cm, misurerà un’altezza di 17 cm circa per rimanere in scala con tutte le altre della linea Avengers: Endgame. Come sempre il dettaglio di queste figure è davvero impressionante e la precisione in cui vengono realizzate per rimanere fedeli al personaggio in scala ridotta è qualcosa di davvero assurdo.

Come per tutte le altre figure anche in questa sarà presente una basetta espositiva con il logo del film, dove troveremo pure un braccio snodabile che ci permetterà di riprodurre al meglio le pose action di Rocket. Troveremo come il solito degli accessori di ricambio, tra cui delle mani intercambiabili, due pistole, il guanto dell’ infinito e una fiala con le particelle Pym per i viaggi quantici.

Rocket Raccoon è un personaggio dei fumetti Marvel Comics, si tratta di un procione antropomorfo, membro dei Guardiani della Galassia. Nella pellicola il personaggio è doppiato dall’attore Bradley Cooper nella versione Americana e il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe arriva nella Fase 2 proprio con il primo film dedicato ai Guardiani della Galassia. In Avengers: Endgame Rocket è l’unico membro dei Guardiani rimasto in vita dopo lo schiocco di dita di Thanos, si dovrà rinunire con gli Avengers sopravissuti e riportare in vita la metà dell’universo scomparsa in Avengers: Infinity War.

Rocket è in preordine da Sideshow al prezzo di 212.00 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da luglio a settembre 2020.