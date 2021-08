Rocketeer sta per tornare: arriva un nuovo film

Nel 1991, un’epoca in cui i cinecomic non erano certo all’ordine del giorno, vide la luce Le avventure di Rocketeer, film ispirato all’omonimo personaggio a fumetti di Dave Stevens. Il film, diretto da Joe Johnston (regista di Captain America: Il primo Vendicatore, qui in offerta speciale) e ambientato negli anni della seconda guerra mondiale, nona ha mai avuto un sequel (anche per via degli scarsi incassi al botteghino), sebbene è da molti ricordato con particolare affetto. Ora, l’attore e produttore David Oyelowo ha annunciato che sul catalogo Disney+ è in dirittura d’arrivo The Return Of The Rocketeer, nuovo progetto dedicato all’eroe con lo zaino e razzo pronto a combattere i nazisti con tutte le sue forze.

Come riportato anche da ScreenRant (qui la notizia originale), The Return Of The Rocketeer non sarà ambientato nel 1938, bensì alcuni decenni più tardi. La storia racconterà di un ex pilota di aerei da caccia ormai in pensione, Tuskegee Airmen, pronto a ereditare lo zaino a razzo del leggendario Rocketeer. La storia del nuovo film sarà scritta da Edward Ricourt, già autore di Now You See Me – I maghi del crimine e delle serie TV Wayward Pines e Jessica Jones. A produrre la pellicola troviamo David Oyelowo assieme a sua moglie Jessica, grazie all’etichetta Yoruba Sexton in collaborazione con Walt Disney Company.

Sembra molto probabile che Oyelowo potrebbe anche scegliere di vestire i panni del protagonista, visto anche l’attore è già apparso anche in Nightingale, nella miniserie I miserabili e nel ruolo del grande Martin Luther King in Selma. Al momento The Return Of The Rocketeer non dispone di una data di uscita ufficiale, anche per quanto riguarda l’inizio delle riprese, sebbene è assolutamente certa l’uscita in esclusiva sul catalogo Disney+.