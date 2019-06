Rocketman: Rami Malek ha (quasi) girato un cameo come Freddie Mercury

Per un momento l'Elton John di Taron Egerton ed il Freddie Mercury di Rami Malek si sarebbero potuti incontrare in Rocketman creando un crossover con Bohemian Rhapsody.

Sembra una di quelle leggende metropolitane nate in chissà quale forum e rimbalzate qua e là nella rete, ma invece è tutto vero: in un’epoca in cui il trend cinematografico per eccellenza sembra quello di costruire un universo narrativo esteso, a quanto pare anche per un breve lasso di tempo è potenzialmente esistito anche un Rockverse.

La conferma arriva direttamente da Dexter Fletcher, regista di Rocketman, il biopic incentrato sull’ascesa al successo nel panorama musicale del grande ed eccentrico Elton John, artista britannico interpretato da uno smagliante Taron Egerton: “C’è stato un momento in cui ho avuto una ‘certa’ idea”, racconta il regista, “Elton si trovava a cena in un prestigioso ristorante insieme alla madre, e poco lì distante Freddie Mercury e John Reid erano seduti ad un altro tavolo, si scambiavano uno sguardo, si sorridevano e si salutavano! Pensavo sarebbe stato fantastico da realizzare, ma l’idea è stata cassata. Probabilmente sarebbe stato troppo scontato… del resto non sto mica cercando di costruire un universo cinematografico!”

Eppure, contro le aspettative del regista, alla scoperta di questa possibilità, il pubblico si è tendenzialmente mostrato dispiaciuto nel non veder concretizzato questo crossover insolito ed inatteso, proprio perché ambientato in un universo “realistico”. Soprattutto pensando al successo ottenuto da Bohemian Rhapsody in termini di riscontro di pubblico, critica e riconoscimenti (un’incetta di Oscar e Golden Globes). Il medesimo successo potrebbe spettare anche a Rocketman, che dopo il plauso ottenuto al Festival di Cannes, potrebbe trionfare ai prossimi Oscar.