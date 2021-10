Rocky IV: ecco l’epico trailer della director’s cut

L’attesissima director’s cut di Rocky IV si è mostrato in un nuovo epico trailer, che mette in luce alcuni nuovi filmati di Rocky Balboa, Ivan Drago, Apollo Creed e altri importanti personaggi.

Considerata da molti come il più grande scontro dell’intero franchise di Rocky, il duello di Rocky contro Drago è stata presentata al grande pubblico per la prima volta nel 1985 (in Italia nel 1986) in Rocky IV (che potete recuperare su Amazon), film che ha guadagnato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget iniziale di soli 28 milioni di dollari. Anche se potrebbe non essere il miglior titolo della serie, la pellicola viene ancora considerata un grande classico del genere, anche a causa della cocente delusione di Rocky V che alcuni fan vorrebbero far finta che non esista.

Rocky IV: il trailer della director’s cut

La storia di Rocky IV è tornata in auge in Creed II (che potete recuperare sempre su Amazon), che ha visto Adonis Creed (Michael B. Jordan) combattere il figlio di Ivan Drago, con anche Dolph Lundgren che è tornato per affrontare Sylvester Stallone ancora una volta. Ora, il tanto amato duello originale tra Rocky e Drago sta tornando nei cinema per un’uscita limitata del nuovo director’s cut della pellicola. Per l’occasione, quindi, è stato pubblicato un nuovo trailer che anticipa l’aggiunta di 40 minuti alla durata complessiva del film originale (era di un’ora e 31 minuti). Ecco a voi il trailer:

La director’s cut di Rocky IV avrà una premiere cinematografica limitata attesa solo per l’11 novembre e a questa seguirà l’uscita digitale il 12 novembre. Una delle più grandi aggiunte a questa nuova edizione della pellicola è una versione estesa del combattimento tra Apollo e Drago, che questa volta promette di essere ancora più emozionante.

In ogni caso è giusto ricordare che la director’s cut di Rocky IV non è l’unico progetto su Rocky a cui Stallone ha lavorato ultimamente. Il creatore della saga cinematografica ha anche affermato che sta lavorando a una serie prequel di Rocky ambientata prima degli eventi del film originale vincitore dell’Oscar, che vuole essere prodotto esclusivamente per lo streaming. Oltre a questo vi è l’attesa per Creed III, anche se Stallone sarà assente.