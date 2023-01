Quando si parla di manga sportivi, una delle opere più note a livello mondiale è senza alcun dubbio Rocky Joe, il manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Chiba. La serie fu pubblicata per la prima volta nel lontano 1981 e ottenne sin da subito un grande successo in Giappone, diventando di fatto a tutti gli effetti un classico del genere sportivo. In seguito, oltre al manga, Rocky Joe divenne anche una serie animata, oggi disponibile sul mercato Home Video italiano grazie ai cofanetti in formato Blu-ray editi da Yamato Video. Ma perché l’opera di Rocky Joe è diventata un’icona di genere? Quali sono le caratteristiche che l’hanno resa un fenomeno di massa? Come ha fatto il personaggio di Joe Yabuki ad essere stato utilizzato come simbolo per diverse campagne pubblicitarie e come mascotte per eventi sportivi in Giappone?

Rocky Joe, il manga sportivo cult

La storia di Rocky Joe porta all’appassionato le avventure di un giovane pugile di nome Joe Yabuki, impegnato a diventare il futuro campione del mondo di boxe. L’incipit della trama potrebbe in prima battuta sembrare banale e con un finale scontato, tuttavia quello che ha reso grande l’opera di Rocky Joe sono i valori sui quali la storia si sorregge.

Rocky Joe in Blu-ray

In molti non sanno infatti che l’opera di Rocky Joe fu ispirata dalla vita reale del pugile giapponese Eiji Tsuburaya, un amico intimo dell’autore Tetsuya Chiba. Il messaggio che il Maestro voleva dunque portare ai lettori coinvolgeva molti aspetti legati alla vita di uno sportivo, quali perseveranza, spirito di sacrificio e molti altri ancora, costruendo nel personaggio di Rocky la raffigurazione di colui che non si arrende di fronte alle difficoltà, riuscendo di fatto a mantenere il focus sul proprio obbiettivo da raggiungere. La trama di Rocky Joe è un tripudio di emozioni e colpi di scena, e tratta anche argomenti impegnativi e toccanti non direttamente collegati al mondo sportivo, come il superamento di un lutto molto importante nella vita del protagonista. Nell’opera non manca nemmeno il valore dell’amicizia che, grazie alle amicizie speciali instaurate da Joe con i suoi compagni di allenamento e con il suo mentore Danpei, danno al protagonista il supporto emotivo necessario per continuare a combattere nei momenti più cupi.

Rocky Joe in Blu-ray

Tutte queste caratteriste rispondono alle domande che ci siamo fatti, portando di fatto Rocky Joe ad ottenere un significato culturale che rappresenta per tutti i lettori un grande ideale da seguire.

Qualche curiosità sul suo creatore

Tetsuya Chiba, nato nel 1939 e cresciuto a Tokyo, ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza in Manciuria, durante un periodo storico cruciale per il Giappone e per la Cina, ovvero la seconda guerra sino-giapponese, il più grande conflitto asiatico del XX secolo che prese il via nel luglio 1937 e terminò nel settembre 1945. Complice il periodo storico nel quale egli crebbe, il mangaka divenne nel tempo parte attiva tra gli attivisti impegnati per la causa dei diritti dei fumettisti, e lottò per migliorare le condizioni di lavoro e di vita degli autori di manga in Giappone.

Rocky Joe in Blu-ray

Il suo percorso professionale iniziò nel 1956, mentre era ancora uno studente del liceo, con Fukushu no Semushi Otoko, una storia che scrisse per un editore che produceva volumi pensati per il noleggio. Nel 1958, fece poi il suo debutto sulla rivista Shojo Book, con Butokai no Shojo, la storia che segnò l’inizio di una lunga e straordinaria carriera. Si passo poi agli ’60, periodo storico nel quale Tetsuya Chiba lavorò con successo sia su manga di genere shonen che shojo, e vinse un premio Shogakukan Manga Award nel 1977 per Notari Matsutaro. Tuttavia, l’opera che lo rese famoso in tutto il mondo fu Rocky Joe.

La carriera di Tetsuya Chiba non si è tuttavia limitata al fumetto, ma si estese anche all’illustrazione per riviste e libri, e all’insegnamento come insegnante di fumetto in diverse università. La sua arte è caratterizzata da uno stile unico e distintivo, che combina elementi di realismo con un tocco di fantasia, ispirato dalle sue esperienze di vita e dalle sue emozioni più profonde.

L’anime di Rocky Joe e la sua edizione in Blu-ray

Come anticipato, Rocky Joe ha ottenuto grazie al suo incredibile successo anche una trasposizione anime. Oggi, sul mercato, è infatti possibile trovare i cofanetti Blu-ray prodotti da Yamato Video. Essi vengono proposti sul mercato in speciali box da collezioni e sono prodotti e distribuiti in edizione limitata e numerata. Di seguito vi presentiamo e mostriamo il secondo cofanetto, di due, dedicato all’opera.

Rocky Joe in Blu-ray

Rocky Joe in Blu-ray

L’edizione di Rocky Joe in Blu-ray si presenta contenuta all’interno di un box in plastica dotato di slider in cartoncino. Nello specifico, il box dedicato alla seconda parte dell’intera opera contiene al suo interno 4 dischi in Blu-ray, che contengono a loro volta gli episodi 41\79 dell’anime. Oltre ai dischi, questa speciale versione numerata contiene al suo interno anche un booklet di ottimo spessore che anticipa le sinossi per ogni episodio presente all’interno dei dischi e mostra ai fan una serie di bozzetti e immagini dedicate a al protagonista e i suoi amici di avventura. Il booklet in questione conta la bellezza di quasi 50 pagine illustrate.

Rocky Joe in Blu-ray

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli episodi contenuti in questo speciale box vengono proposti nel formato video 1:33:1 | 4:3 e sono dotati di traccia audio in italiano, e in giapponese, con codifica 2.0 DTS HD Master Audio. Ovviamente, sono presenti anche i sottotitoli in lingua italiana fedeli alla traccia audio originale. Nel suo insieme, questo cofanetto potrà garantirvi la bellezza di 957 minuti di visione. Tra le chicche presenti all’interno di questa proposta, vi informiamo esserci anche le sigle TV italiane e anche le corrispettive versione vintage. Nel caso siate interessati al suo acquisto, vi informiamo che sia il primo cofanetto, sia il secondo, di Rocky Joe sono attualmente disponibili per l’acquisto anche su Amazon.