Rogue One: Diego Luna conferma che le riprese della serie inizieranno quest’anno

L’imminente serie prequel di Rogue One con Diego Luna, che vede l’attore pluripremiato tornare nel ruolo dell’ufficiale dell’Alleanza Ribelle Cassian Andor, spera di cavalcare l’ondata del successo di serie su Star Wars iniziata col plurielogiato The Mandalorian (che è destinato a tornare per una seconda stagione in autunno).

Con la partecipazione di Alan Tudyk (Doom Patrol, Firefly) nei panni del droide K-2SO, la serie si concentrerà sulle avventure di Andor durante i primi giorni della Ribellione, portando agli eventi del film.

L’attore Diego Luna ha voluto dare qualche aggiornamento ai fan riguardo la serie. Parlando col magazine ET per la promozione di Narcos: Messico, L’attore ha confermato che le riprese si svolgeranno quest’anno: “Sì, lo stiamo facendo. Lo faremo quest’anno. Sta succedendo e mi sto preparando per questo. ”

Anche se sa “molto poco” su ciò che la serie ha pianificato, ha letto alcuni degli script ed è “davvero entusiasta” di ciò che ha visto: “Non vedo l’ora. È davvero bello raccontare una storia di cui conosci già il finale.”

In effetti, ciò che lo ha colpito di più della serie finora è la sua capacità di essere coinvolgente e unica, anche quando si sa come va a finire:”È un approccio differente. Non è solo quello che succede. Non è il modo tipico di affrontare una storia. Riguarda il modo in cui le cose accadono, il che in effetti è lo stesso di Rogue One. Conosci il finale, ma non sai come sia successo e abbiamo di nuovo quella sfida di fronte a noi, il che è eccitante. “

Al Sundance Film Festival del mese scorso, Luna ha discusso dei vantaggi della serie rispetto al film Rogue One quando si tratta di esplorare più a fondo il personaggio di Andor: “È stato difficile iniziare un film sapendo che morirai così in fretta, ma ora possiamo raccontare quello che è successo prima”.

Luna non vede l’ora di tornare nell’universo di Star Wars e di raccontare la storia di Andor:”Sono felice di far parte di quell’universo perché sono cresciuto guardando quei film. Avere la possibilità di esplorare il ruolo in dieci ore o più, sarà fantastico.”