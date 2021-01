Rogue Squadron: Chris Pine potrebbe apparire nel nuovo film di Star Wars

Dopo il successo natalizio al botteghino e su HBO Max di Wonder Woman 1984, la regista Patty Jenkins volge il proprio sguardo verso uno dei franchise più amati della storia del cinema: Star Wars. Sono proprio Disney e Lucasfilm ad annunciare che alla direzione del nuovo film della saga, Star Wars: Rogue Squadron, ci sarà la regista e sceneggiatrice statunitense.

Non si sa quasi nulla del film, infatti non sono ancora trapelate informazioni riguardo la trama e la sua posizione nella timeline dell’universo Star Wars, di conseguenza i fan si lanciano su speculazioni e personali speranze sul progetto in cantiere. Una delle possibilità venute fuori recentemente è che Chris Pine, conosciuto dai fan della fantascienza come il capitano James Kirk nella saga di Star Trek diretta da J.J. Abrams, potrebbe avere un ruolo nel film. Pine e Jenkins, dopotutto, hanno già collaborato in diversi progetti, a partire dal 2017 proprio con Wonder Woman, dove abbiamo visto l’attore interpretare il pilota Steve Trevor.

Non è un segreto che Chris Pine e Patty Jenkins lavorino volentieri insieme, ma le speculazioni dei fan derivano soprattutto dalla dichiarazione della regista secondo cui, anche se il pilota Steve Trevor non ritornerà in Wonder Woman 3, lei e l’attore collaboreranno ancora per progetti futuri. In aggiunta, lo stesso Pine ha recentemente rivelato di conoscere la trama di Rogue Squadron e di trovarla davvero grandiosa, portando i fan della saga a speculare sul suo possibile coinvolgimento, anche solo per un ruolo di supporto o un cameo.

Nonostante le critiche riguardo Wonder Woman 1984 e i conseguenti dubbi sul suo lavoro, Patty Jenkins ha dichiarato di come dirigere un film su dei piloti di caccia è sempre stata una sua grande ambizione, visto che il suo stesso padre fu un pilota, e di voler quindi realizzare il miglior film possibile.