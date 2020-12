Rogue Squadron: parla la regista Patty Jenkins

Una delle più grandi sorprese ricevute dai fan di Star Wars durante il Disney Investor Day 2020 è stata l’annuncio di Star Wars: Rogue Squadron, un nuovo film uscirà nei cinema nel 2023 e sarà diretto da Patty Jenkins, regista dei due film di Wonder Woman.

In un’intervista con Collider, la regista Patty Jenkins ha parlato del processo di scrittura del film:

“Siamo ad una fase avanzata del completamento della trama, che è molto lunga. Per essere come la vogliamo noi serve che ci sia una sceneggiatura ben avviata. Quindi sì, ci abbiamo lavorato per un po ‘. Sta andando alla grande. Sono super entusiasta della storia.”

Rogue Squadron sarà un importante progetto di Star Wars per diversi motivi: innanzi tutto, sarà il primo nuovo lungometraggio di Lucasfilm dopo Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker del 2019; inoltre, è del tutto possibile che questo nuovo film non abbia alcun legame con la saga degli Skywalker di nove film, che è stata la storia dominante dell’universo di Star Wars negli ultimi 40 e più anni. Il film avrà una connessione profondamente personale mentre esplora anche le vite di un nuovo gruppo di personaggi nel tentativo di fare “il più grande film sui piloti di caccia di tutti i tempi.“

L’annuncio di Rogue Squadron è stato uno dei tanti condivisi dal capo della Lucasfilm Kathleen Kennedy, che ha anche annunciato gli spinoff di The Mandalorian su Ahsoka e Rangers of the New Republic, nonché le altre serie ambientate nell’universo di Star Wars Lando, Andor, The Acolyte, The Bad Batch e Obi-Wan.

Oltre a Wonder Woman 1984, che sta ancora promuovendo, così come Rogue Squadron, Patty Jenkins ha anche in programma un film sulla regina Cleopatra, con Gal Gadot nei panni della protagonista.