Rokuda Noboru di Gigi La Trottola: come incontrarlo a Lucca Comics & Games

Volete incontrare il maestro Rokuda Noboru durante la prossima Lucca Comics? In questa news tutti gli eventi in programma durante la fiera di Lucca.

Tra i molti ospiti in programma durante la prossima Lucca Comics & Games sarà possibile incontrare di persona anche Rokuda Noboru, autore del manga Dash Kappei – Gigi La Trottola. L’autore del popolare personaggio, reso noto dall’omonimo anime degli anni ‘80, sarà presente durante la manifestazione lucchese con diversi appuntamenti, come showcase e sessioni di autografi per i fan. Inoltre in occasione dell’edizione 2019 della fiera ci sarà la presentazione dell’unica figure con licenza ufficiale Tatsunoko/Shogakukan dedicata a Kappei/Gigi.

Incontri con il pubblico

Sarà possibile incontrare Rokuda sensei in diverse occasioni a partire da venerdì 1 novembre, dove il maestro sarà impegnato alle 10:30 in un incontro intitolato Rokuda-sensei e la genesi della figure di “Gigi la Trottola”, che si terrà presso la Cappella Guinigi al Japan Town.

Sempre venerdì 1 novembre dalle ore 15:00 alle 16:00 presso la chiesa dell’Agorà in Area Comics si svolgerà invece Lucca Comics & Games presenta: Salotto Nerd – Samurai International TBD.



Sabato 2 novembre il mangaka sarà impegnato presso Sala Tobino del Palazzo Ducale, dalle 12:00 alle 13:00, in un particolare showcase, in cui l’autore si esibirà in una sessione di live drawing mentre intratterrà il pubblico con segreti ed aneddoti sul personaggio.

Sessioni di autografi

Durante la fiera saranno in programma due occasioni per avere accesso alle sessioni di autografi: la vendita dell’action figure di Dash Kappei e la nuova edizione del manga Dash Kappei – Gigi la Trottola.

Sessioni di autografi Dash Kappei Figure.

La figure di Dash Kappei potrà essere acquistata presso lo stand Jungle (stand 702 presso Japan Town) in un’Edizione Limitata di soli 200 pezzi numerati. Con l’acquisto della figure si avrà diritto ad incontrare il maestro, che autograferà la scatola del prodotto. Ogni sessione della Dash Kappei Figure sarà limitata a 100 persone.

mercoledì 30 ottobre : prima sessione autografi Dash Kappei Figure presso Japan Town 15:00-16:30 (100 persone);

: prima sessione autografi Dash Kappei Figure presso Japan Town 15:00-16:30 (100 persone); giovedì 31 ottobre: seconda sessione autografi Dash Kappei Figure presso Japan Town 15:00-16:30 (100 persone).

Sessioni di autografi manga Dash Kappei.

Le sessioni di autografi legate alla nuova edizione del manga di Gigi la Trottola saranno organizzate da Edizioni Star Comics e avranno luogo venerdì 1 e domenica 3 novembre in Piazza Star Comics. Ognuna delle due sessioni darà l’opportunità a 100 persone di farsi autografare un volume della nuova edizione del manga Dash Kappei – Gigi la Trottola.

Le sessioni avranno luogo presso l’Area Artisti di Piazza Star Comics, e si terranno nei seguenti giorni:

venerdì 1 novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:00

dalle ore 16:30 alle ore 18:00 domenica 3 novembre dalle 14:30 alle 16:00.

Per accedere alle sessioni occorrerà prenotarsi in Piazza Star Comics, acquistando uno dei volumi di Dash Kappei – Gigi la Trottola durante uno dei turni di prenotazione. Il maestro autograferà esclusivamente i volumi del manga acquistati in fiera (limite di 1 autografo per persona, a sessione)

Prenotazioni sessione del venerdì:

giovedì mattina dalle ore 9:00 (prime 50 prenotazioni);

venerdì mattina dalle ore 9:00 (ultime 50 prenotazioni).

Prenotazioni sessione della domenica:

sabato mattina dalle ore 9: 00 (prime 50 prenotazioni);

domenica mattina dalle ore 9: 00 (ultime 50 prenotazioni).

Per tutte le informazioni sulle sessioni di autografi potete consultare il regolamento sul sito ufficiale di Edizioni Star Comics.