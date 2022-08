AMC ha in programma di adattare tutti i libri di Vampire Chronicles di Anne Rice. Nel corso del 2020, AMC ha infatti acquisito i diritti di 18 libri della scrittrice, tra cui Vampire Chronicles e la trilogia Lives of the Mayfair Witches. In corso di produzione sono attualmente Intervista col Vampiro, la cui prima stagione sarà composta da otto episodi e debutterà su AMC+ e AMC il prossimo 2 ottobre 2022, e Le streghe di Mayfair che uscirà all’inizio del 2023. Queste serie sono però solo l’inizio. Secondo Rolin Jones, showrunner di Intervista col Vampiro, la AMC vuole portare in vita tutti i libri.

Rolin Jones ha dichiarato che la AMC vuole adattare tutti i libri di Anne Rice

Durante la recente presentazione della AMC al press tour estivo della Television Critics Association, è stato chiesto a Jones quanta parte dei romanzi di Intervista col Vampiro coprirà la prima stagione dello show. Lo showrunner ha spiegato che, mentre la prima stagione coprirà solo metà del romanzo, l’intenzione è quella di andare molto oltre nelle eventuali stagioni successive. Infatti AMC ha acquistato tutti i libri e AMC vuole realizzare tutti i libri.

La star della serie Sam Reid, che interpreta Lestat de Lioncourt, ha inoltre spiegato come Intervista col Vampiro sarà in grado di creare una storia coesa utilizzando i 13 romanzi della serie Vampire Chronicles, cosa che l’adattamento cinematografico del 1994 non riuscì a fare.

“Quello che facciamo in questa versione di Intervista col Vampiro è guardare un’intera serie di libri. Quando è uscito quel film, Rice li stava ancora scrivendo, quindi non avevano una prospettiva dell’intero lavoro. E ora abbiamo quella prospettiva. Perciò, quando guardiamo gli archi dei personaggi, stiamo guardando una scala molto più ampia. Quindi, è una sensazione diversa rispetto a un film di 90 minuti”.

Non solo. In precedenza il presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios di AMC Networks, Dan McDermott aveva dichiarato a Variety che la rete è interessata a creare un vero e proprio universo cinematografico delle opere di Rice sulla scia del MCU.

“Abbiamo altri progetti in fase di sviluppo. Al momento non sono ufficiali, ma abbiamo davvero in programma di avere cinque o sei serie in quell’universo nei prossimi cinque o sei anni. E ci sarà l’opportunità di estrarre personaggi da diversi spettacoli e fare ciò a cui ci riferiamo come la nostra serie originale “all-star”, prendendo personaggi secondari e forse un personaggio principale da uno o due spettacoli e realizzando serie originali che saranno basate nell’universo di Anne Rice.”

A proposito della serie Intervista col Vampiro

La serie tv segue il vampiro Louis de Pointe du Lac intento a raccontare la sua storia a un giornalista. Durante la narrazione, quest’ultimo si concentra su come è diventato un “bevitore di sangue” e sul ruolo di mentore di Lestat de Lioncourt. Intervista con il vampiro vede nel cast Sam Reid nei panni di Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson in quelli di Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass nel ruolo di Claudia, ed Eric Bogosian in quello di Daniel Molloy. Per quanto riguarda i personaggi secondari, Kalyne Coleman interpreterà Grace, Christian Robinson sarà Levi, Assad Zaman vestirà i panni di Rashid e Maura Grace Athari ricoprirà il ruolo di Antoinette.

Alla regia dei primi due episodi troviamo Alan Taylor, mentre Rolin Jone è coinvolto nel progetto in veste di sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie.

Nel 1973, una madre in lutto e una scrittrice straordinaria hanno iniziato quello che sarebbe diventato il miglior romanzo sui vampiri mai scritto (con tutto il rispetto per il signor Stoker). Quasi 50 anni dopo, sappiamo cosa gli ammiratori si aspettano da noi. Sappiamo quanto questo libro e quelli che sono seguiti significhino per il fandom. Non vediamo l’ora di riunire Louis e Lestat a voi.

Alcune informazioni su Mayfair Witches

Mayfair Witches è l’adattamento del Ciclo delle streghe Mayfair, una serie letteraria di tre romanzi horror scritti da Anne Rice. La trilogia è composta da L’ora delle streghe (recuperate su Amazon il libro), Il demone incarnato e Taltos, il ritorno.

La serie verrà prodotta per AMC e l’attrice Alexandra Daddario la quale, recentemente, è stata una delle interpreti della prima stagione di The White Lotus, avrà la parte di Rowan che nei libri è la più potente delle streghe Mayfair, nonché la tredicesima della serie, colei su cui Lasher ha puntato i suoi progetti sin dall’inizio. Variety descrive il personaggio come una “dottoressa brillante che è alle prese con il suo destino come erede di una famiglia di potenti streghe”.

La prima stagione della serie sarà composta da otto episodi, scritti e prodotti da Esta Spalding (Masters of Sex, On Becoming a God in Central Florida) e Michelle Ashford (21 Jump Street, Operation Mincemeat). Spalding sarà anche la showrunner.